Gimme5 cresce e lancia la nuova app

Più di 500.000 utenti, oltre 120 milioni di euro di raccolta e oltre 6 milioni di valore generato per i clienti: sono i numeri a testimoniare la crescita di Gimme5 - salvadanaio digitale che permette di accantonare piccole somme attraverso smartphone e investirle in fondi comuni di investimento - e il suo ruolo, ormai consolidato, di punto di riferimento per gli investimenti smart.

Da inizio 2021 la customer base è cresciuta del 49% e la raccolta è incrementata del 40%, a conferma di un rinnovato interesse da parte dei risparmiatori italiani, in particolare della fascia giovane, verso forme di risparmio percepite come semplici, digitali, immediate e che possono essere un buon impiego alternativo ai conti correnti. La pandemia, infatti, ha accelerato - soprattutto nella fascia 18-26 anni - un approccio innovativo e digitale agli investimenti. Dall’inizio della pandemia, nel marzo 2020, la customer base è più che raddoppiata (+145%) insieme ai risparmi accantonati sull’app (+108%).

La fintech si pone l’obiettivo di abbattere le barriere all’ingresso del mondo del risparmio gestito per creare una nuova generazione di risparmiatori giovani e smart. Ed è proprio la generazione Z a cogliere le opportunità di risparmiare anche piccole cifre in modo semplice e digitale: il 54% dei nuovi clienti nel 2021 appartiene alla fascia tra i 18 e i 26 anni, raddoppiati rispetto al 2019; il 62% della customer base totale è under 35. Si riscontra anche una rinnovata attenzione al risparmio da parte del sesso femminile, che rappresenta oggi il 21% degli utenti attivi sull’app, in continua e costante crescita.

Gimme5 si basa sul principio dell’investimento per obiettivi (ogni utente può impostarne da 1 a 5): traguardi di sempre più lunga durata come casa, pensione, università dei figli, testimoniano come Gimme5 sia considerato uno strumento non solo funzionale al risparmio per far fronte a piccole spese extra, ma un vero e proprio alleato per pianificare il proprio futuro finanziario.

Per offrire una customer experience sempre più fluida, semplice e immediata, Gimme5 lancia oggi la sua nuova app: oltre ad una grafica totalmente rinnovata, nuove regole automatiche di accantonamento quali il contapassi e le vittorie della squadra del cuore (Serie A, Serie B, Premier League, Primera Division, Ligue 1, Bundesliga per il mondo del calcio e Lega A, NBA per il mondo del basket) si aggiungono alle già disponibili Passi giornalieri, Joink ricorrente, Investi subito ricorrente e Date speciali. L’educazione finanziaria continua a rivestire un ruolo centrale all’interno dell’esperienza Gimme5, per questo motivo la nuova app - sviluppata in collaborazione con The Wave - rafforza e amplia ulteriormente la parte relativa a questo tipo di contenuti a cui è dedicata la sezione “Esplora”, per aiutare tutti gli utenti a diventare risparmiatori consapevoli. Grande spazio al tema viene dato anche sul nuovo sito web completamente rinnovato, sul blog e sui social media, dove periodicamente vergono organizzate dirette live in cui gli utenti posso interagire con esperti Gimme5 e del settore.

Giordano Martinelli, Senior partner di Gimme5: “Gimme5 nasce per approcciare il mondo tradizionale del risparmio gestito in maniera smart e digitale. Stiamo riscontrando un interesse sempre maggiore verso la nostra soluzione: parallelamente alla customer base è cresciuto anche l’ammontare del risparmio medio accumulato, non solo per via della maggiore disponibilità di liquidità dovuta ai mesi di pandemia, ma anche per una crescente consapevolezza di dover essere sempre pronti a fronteggiare eventuali imprevisti futuri, almeno dal punto di vista economico. È entusiasmante vedere come risparmio e investimenti siano oggi di interesse per un pubblico sempre più giovane, che di giorno in giorno assume sempre maggiore peso nella nostra customer base. Per andare incontro a esigenze sempre più eterogenee, abbiamo ridisegnato e arricchito la nostra app per definire nuovi standard di user experience. Il nostro obiettivo però non cambia: vogliamo aiutare concretamente il cliente a risparmiare e metterlo in condizione di essere consapevole di quelli che sono i rischi e le opportunità del mondo degli investimenti. Per questo, oltre a ridisegnare l’interfaccia, abbiamo aggiunto nuovi contenuti e nuove regole di accantonamento automatico”.