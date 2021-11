Fineco: nei primi nove mesi dell’anno in rialzo utile e ricavi. Ok anche ottobre

Nei primi nove mesi dell’anno, Fineco fa registrare un utile netto in crescita a 257,2 milioni di euro (+4,4% a/a1). I ricavi totali: sono a quota 596,9 milioni (+4,1% a/a1), il cost/income ratio al 31,4%. Solida la posizione di capitale: CET1 al 18,37%. Nel mese di ottobre la raccolta netta è pari a 903 milioni di euro, +22,2% a/a, il gestito a 501 milioni, più che triplicato a/a. I ricavi stimati di brokerage nel mese di ottobre sono a 16 milioni di euro.

Alessandro Foti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di FinecoBank, dichiara: “Chiudiamo i primi nove mesi dell’anno con risultati in forte crescita, che confermano la solidità della banca e ancora una volta la forza del modello di business ben diversificato e sostenibile. In un contesto che vede proseguire l’accelerazione della digitalizzazione in tutti gli ambiti della società, il dna tecnologico che dalla sua nascita contraddistingue Fineco pone la nostra piattaforma integrata in una situazione ideale per offrire la risposta più efficace a una clientela sempre più interessata a investire. Infine, i dati di raccolta di ottobre proseguono il trend di crescita robusta con un grande slancio del risparmio gestito, evidenziando la capacità dei nostri professionisti di incontrare le esigenze di pianificazione dei clienti con soluzioni evolute e innovative”.