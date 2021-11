HANetf espande la distribuzione europea in Francia

HANetf, il primo emittente europeo white-label di ETF UCITS, è lieto di annunciare la nomina di Yann Hericotte nella nuova posizione di Head of Sales France. Yann Hericotte, alla guida delle vendite nella regione francese, parteciperà concretamente alla crescita della piattaforma. Con oltre otto anni di esperienza all’interno del reparto vendite e nel settore bancario, Yann arriva da Avalon Capital Markets dove era a capo del trading di ETF Equity Sales e responsabile della gestione delle relazioni con oltre 50 clienti istituzionali a livello globale. Prima di questo incarico ha operato come Wealth Manager all’interno di LCL Private Banking.

La sua nomina segna il raggiungimento di un obiettivo importante per HANetf: l’espansione delle capacità di distribuzione di ETF e la crescita del business. La Francia è un importante mercato degli ETF, altamente competitivo e dominato da operatori nazionali di lunga e comprovata esperienza.

Simon Dale, Head of Sales di HANetf ha così commentato: "La nomina di Yann è un passo importante per la continua espansione del nostro business in Europa. Con la sua approfondita conoscenza del mercato francese e la comprensione delle esigenze degli investitori, Yann avrà un ruolo chiave nella crescita della nostra piattaforma in Francia. Ci aspettiamo infatti che il mercato francese abbia lo stesso impatto sulla crescita che hanno avuto finora gli altri mercati europei a cui ci siamo aperti".

I prodotti di HANetf sono attualmente quotati su London Stock Exchange, Borsa Italiana, Six, Deutsche Börse e sono forniti di passaporto alla vendita in Benelux, Nordics, Polonia e Spagna.

HANetf, che nel 2021 ha lanciato dodici nuovi ETF tematici, ha superato questo mese la quota di tre miliardi di dollari di masse in gestione, registrando una crescita del 167% dall'inizio dell'anno, risultando così uno dei fornitori di ETF in più rapida crescita in Europa.

Il Co-CEO di HANetf, Hector McNeil, ha dichiarato: "Raggiungere 3 miliardi di dollari in 3 anni è estremamente gratificante. Abbiamo grandi ambizioni e siamo entusiasti di espanderci in Francia e oltre. Abbiamo una squadra composta da professionisti con grandi qualità che ha costruito e sviluppato un modello efficace in grado di garantire ai gestori patrimoniali internazionali l’ingresso nel mercato europeo, con una dinamica di prodotto che va dall’ideazione fino alla raccolta e al conseguimento dei risultati”.