Rize Etf raggiunge i 500 milioni di dollari di asset in gestione

Rize ETF, il primo emittente europeo unicamente specializzato nella costruzione di ETF tematici, è ora entrato a far parte dell'esclusivo club degli emittenti globali di ETF che hanno superato i 500 milioni di dollari di asset in gestione. Questo risultato è stato raggiunto in meno di due anni di attività nei mercati europei.

La società europea è stata fondata nel 2019 da un team dirigenziale con la più lunga esperienza nello sviluppo e nel marketing di ETF tematici - dopo aver lanciato il primo ETF sulla robotica in Europa nel 2014 - e da allora si è

impegnata a rendere disponibili gli ultimi megatrend tecnologici e sostenibili agli investitori europei.

L'azienda ha lanciato la sua prima strategia tematica nel febbraio 2020 con il Rize Cybersecurity and Data Privacy UCITS ETF (CYBR). La società ha successivamente seguito questo lancio con due strategie aggiuntive: il Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF (FOOD) e il Rize Education Tech e Digital Learning UCITS ETF (LERN) nel settembre 2020. Entrambi questi ETF sono stati i primi del loro genere in Europa.

Più di recente, Rize ETF ha lanciato il nuovo Rize Environmental Impact 100 UCITS ETF (LIFE) nel luglio 2021, un altro ETF primo nel suo genere in Europa che punta alla sostenibilità ambientale. Questo prodotto è il 5° della gamma di ETF tematici proposti agli investitori europei.

Questo risultato non è una sorpresa, dal momento che la gamma di ETF si basa sui megatrend più nuovi, attraenti, innovativi e che hanno un impatto sulle nostre vite ogni giorno.

Rahul Bhushan, Co-Founder e Director di Rize ETF, afferma: "La nostra ambizione è quella di offrire agli investitori un accesso facile e trasparente ai megatrend più innovativi in tutto il mondo. Cerchiamo megatrend che mostrino una forte crescita secolare e inarrestabili venti favorevoli alimentati da fattori strutturali di cambiamento nella tecnologia, nella sostenibilità o nei comportamenti dei consumatori; megatrend che riteniamo stiano contribuendo a creare il futuro in cui vogliamo vivere. Il riscontro dei clienti e i flussi registrati negli ultimi due anni testimoniano quanto fortemente gli investitori credano nell'approccio tematico agli investimenti. Dalla sostenibilità alimentare all'istruzione, alle scienze della vita e alla sicurezza e alla privacy, ogni parte della nostra vita cambierà a causa dell'impatto dei megatrend. I portafogli tematici consentono agli investitori di supportare quelle aziende rivoluzionarie che stanno creando i settori industriali di domani. " I fondi di investimento di Rize ETF sono quotati alla Borsa di Londra, su Deutsche Börse Xetra, SIX Swiss Exchange e Borsa Italiana.