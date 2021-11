Mediobanca Sgr lancia un nuovo fondo obbligazionario a scadenza

Mediobanca Sgr, la società di gestione del risparmio del gruppo Mediobanca, arricchisce la propria offerta con un nuovo fondo mobiliare aperto a scadenza, Mediobanca Diversified credit portfolio 2028.

Si tratta del terzo fondo lanciato nel corso dell’ultimo anno operativo nel mercato obbligazionario con focus sul mercato del Credito che consente, nell’attuale contesto di mercato, di investire con un profilo di rischio/rendimento efficiente. La strategia applicata “Buy and Hold gestito” si avvale di un approccio che coniuga i vantaggi dell’investimento obbligazionario con quelli di un prodotto di risparmio gestito e ha l’obiettivo di distribuire una cedola annua costante.

L’ampia diversificazione per settore e area geografica oltre a un orizzonte temporale definito del prodotto, permettono di affrontare in modo corretto le peculiarità del comparto obbligazionario. Il portafoglio investirà con uno stile di gestione attivo nel segmento obbligazionario corporate sia Investment Grade che High Yield.

“Nella fase attuale di mercato con rendimenti ridotti nel mondo obbligazionario e la necessità di trovare una corretta allocazione che bilanci i potenziali rischi, dato lo scenario di crescita positivo e le politiche monetarie comunque attente ad una graduale normalizzazione, riteniamo che l’investimento in un portafoglio di credito diversificato su un corretto orizzonte temporale rappresenti una buona opportunità”, commenta Emilio Franco, Amministratore Delegato di Mediobanca Sgr. “L’utilizzo di una strategia flessibile di “Buy & Hold Gestito” ci permette di costruire e proporre un portafoglio diversificato coerente con gli obiettivi di gestione e consente l’accesso a emissioni esclusive con un monitoraggio costante delle posizioni in portafoglio al fine di cogliere nuove opportunità sul mercato in linea con gli obiettivi del fondo” .