Nasce Klak, algoritmi e rapporti umani per compravendite immobiliari in 30 giorni

Si chiama Klak ed è il primo “human instant buyer” italiano che unisce l’intelligenza artificiale al contatto umano e all’incontro “dal vivo”, permettendo di concludere la vendita e l’acquisto di una casa in tempi rapidissimi, con un’assistenza personalizzata. Ideato da Lucijana Lozancic con esperienza ultra quindicennale nel settore del mattone - Klak è stato ufficialmente presentato lo scorso fine settimana, davanti a una platea online di oltre 1.700 persone, durante la quindicesima edizione di Guadagnare con le Case, il seminario avanzato di formazione professionale per la compravendita immobiliare guidato da Andrea Maurizio Gilardoni.

La piattaforma garantisce un funzionamento semplice e rapido che consente all’utente di ricevere un’offerta in pochissimi giorni: il primo passo è la valutazione gratuita del bene, basata su avanzati algoritmi di intelligenza artificiale, seguono un colloquio sia con un assistente online che con un incontro di persona con un imprenditore locale che conferma la valutazione e formula la proposta di acquisto, di qui il lato umano che segna la differenza del servizio rispetto agli altri instant buyer. Il tutto con un risparmio medio di 180 giorni, tra visite, trattative, burocrazia e pratiche.

Klak fa parte del Gruppo Case Italia, hub di servizi integrati per tutti gli attori del mercato immobiliare (agenti immobiliari, geometri, artigiani, avvocati, notai, imprenditori ecc.), e conta al momento un network di circa 120 imprenditori su tutto territorio nazionale, per un totale di 30 milioni di investimenti già capitalizzati nel real estate.

“Il Gruppo Case Italia rappresenta il lato umano del proptech - afferma la CEO Lucijana Lozancic - e la sua ultima creatura Klak riflette quest’umanità, associandola a innovazione ed efficienza, mettendo in contatto i proprietari di abitazioni con imprenditori immobiliari che acquistano la casa e la re-immettono sul mercato, completamente trasformata. Klak, da un lato genera opportunità di business nel mattone, facendo da ponte tra domanda e offerta e risolve il problema di chi ha urgenza di vendere in tempi brevi, dall’altro, contribuisce a riqualificare il meraviglioso patrimonio immobiliare italiano, tutelando il paesaggio e sviluppando l’impresa locale”.

L’algoritmo di Klak lavora tramite “big data”: sulla base delle caratteristiche dell’immobile e dei prezzi di quella specifica area geografica è in grado di fornire una prima valutazione accurata in tempo reale. In seguito, il consulente immobiliare fissa con il cliente un appuntamento per ottenere informazioni più dettagliate sul bene; in circa due settimane vengono verificate l’idoneità catastale e urbanistica e la fattibilità degli interventi di ristrutturazione, in modo da formulare un’offerta definitiva al proprietario della casa. L’ultima tappa è il rogito che avviene nel minor tempo possibile dall’avvio della trattativa e il cliente riceve immediatamente l’importo concordato.

“Crediamo che la tecnologia che stiamo utilizzando sarà il futuro delle compravendite immobiliari mondiali” dichiara Andrea Maurizio Gilardoni. “Milioni di americani sono abituati a vendere la propria casa attraverso gli Instant Buyer e in Europa questa modalità ha ormai preso piede. Klak però è qualcosa di più: è un human instant buyer. Non siamo soltanto un algoritmo, o un fondo comune d’investimento. Siamo imprenditori, tecnici e maestranze locali. La tecnologia sta cambiando il mondo, ma il cuore del nostro Paese restano i rapporti umani”.

Klak, la cui sede si trova a Milano, è già operativa in tutta Italia e sta portando avanti le prime compravendite. Il suo obiettivo, entro il 2023, è di aumentare di ulteriori 30 milioni di euro di investimenti il giro di affari del network di Case Italia.

Una famiglia, quella del Gruppo Case Italia, che comprende: Rendimento Etico, la principale piattaforma italiana di lending crowdfunding immobiliare, per raccolta totalizzata, Case Italia, la prima società qualificata nella gestione della risoluzione del problema del debito bancario per coloro che hanno la casa pignorata e/o in vendita all’asta, I percorsi formativi di Andrea Maurizio Gilardoni, che propone percorsi professionali come “Guadagnare con le Case” e “Cambio Vita”, cui finora hanno partecipato oltre 20mila persone, la Gilardoni Corporate, azienda attiva nel real estate, attraverso la riqualificazione di immobili ad alto potenziale e CI NPL, ramo specializzato nei crediti immobiliari deteriorati (NPL).