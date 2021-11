Terzo trimestre in crescita per illimity

Prosegue la crescita di illimity anche nel terzo trimestre 2021: il risultato di gestione nei 9 mesi 2021 è di 77,5 milioni di euro (+176% rispetto ai 9 mesi 2020).

L’utile netto del terzo trimestre raggiunge 18,8 milioni di euro e porta l’utile netto dei primi 9 mesi del 2021 a 46,2 milioni di euro, in crescita del 90% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Nei 9 mesi 2021 il ROE sale al 9 %. Sono inoltre confermati gli obiettivi di breve e medio-lungo termine.

La Liquidità si attesta, infine, a 1,1 miliardi di euro con una robusta dotazione patrimoniale con CET1 Ratio al 20,1% (20,6% pro-forma).

Corrado Passera, Ceo e Fondatore di illimity, ha commentato: “Il mondo che illimity serve, quello delle PMI, offre grandi opportunità. Un numero crescente di imprese presentano ambiziosi progetti di sviluppo del loro potenziale, molte stanno intraprendendo solidi percorsi di ristrutturazione e rilancio. Anche la crescita del credito corporate distressed accelererà allo scadere delle moratorie bancarie e si dimostrerà fondamentale il ruolo delle banche specializzate come illimity in questo segmento di mercato.

Le scelte e gli investimenti tecnologici che abbiamo realizzato in questi anni ci permettono di offrire un modello di servizio che si è dimostrato competitivo sia per competenza che per efficienza. B-ILTY, la banca diretta per le small corporates che verrà avviata nella prima parte dell’anno 2022 sul mercato, completerà la costruzione del modello illimity e costituirà un assoluto unicum a livello non solo italiano.

I risultati dei primi nove mesi del 2021 e, in particolare del terzo trimestre appena concluso, ci confermano che la strada intrapresa da illimity ha appena iniziato a dare i suoi frutti ai nostri clienti e ai nostri azionisti.”