In arrivo i primi segnali di debolezza per le industrie italiane

La domanda è altissima, ma l’offerta non riesce a rispondere in modo adeguato. La difficoltà riguarda tutta la produzione globale, e anche l’Italia, che pure sembrava aver risposto bene alle riaperture, inizia a mostrare qualche debolezza. Stando ai dati Istat, la produzione industriale destagionalizzata è salita dello 0,1% mensile a settembre, raggiungendo un livello più elevato rispetto al periodo pre-Covid. Un buon risultato, a differenza di quanto avvenuto negli altri grandi paesi dell'Eurozona. Forte la crescita della produzione di beni di consumo (+3,3% mensile), seguita dall'energia (1,3% mensile) e dai beni intermedi (+0,9% mensile). Non si può dire lo stesso per la produzione di beni strumentali, che mostra una contrazione (-1% mensile). «A livello settoriale», commenta Paolo Pizzoli, senior economist di Ing, «notiamo un forte rimbalzo mensile nel settore farmaceutico e, fatto non sorprendente, una continuazione della fase di debolezza nella produzione di mezzi di trasporto, che continua ad essere particolarmente vulnerabile alla scarsa disponibilità di semiconduttori».

La crisi di materie prime ed energie sta iniziando a farsi sentire, nonostante i dati delle recenti indagini sulla fiducia delle imprese suggeriscano una sorta di stabilizzazione dei livelli produttivi nel corso dei prossimi mesi. Ma, secondo Pizzoli, «nonostante la combinazione di forti ordini e di scorte in calo sarebbe in linea di principio di buon auspicio per un’accelerazione della produzione, le aziende stanno anche segnalando che la scarsa disponibilità delle materie prime e l’insufficiente capacità produttiva stanno diventando ostacoli sempre più rilevanti per la produzione».

Dunque, anche supponendo che alcune imprese siano riuscite ad accumulare beni intermedi e materie prime, la dilatazione dei tempi di consegna riscontrati nelle indagini svolte presso le imprese, sembrerebbe suggerire che ciò non sia stato sufficiente a soddisfare la domanda crescente. Inoltre, anche se le imprese italiane per il momento non identificano nella domanda insufficiente un ostacolo alla produzione, il tema potrebbe emergere attraverso il canale della domanda estera. Emblematico il caso della Germania, prima destinazione delle esportazioni italiane, dove il permanere del rischio di interruzioni temporanee nella produzione di autoveicoli, a causa delle difficoltà di approvvigionamento di chip, potrebbe avere riflessi negativi per i fornitori italiani di componenti.

«Nonostante la notevole resilienza nella fiducia delle imprese manifatturiere, crediamo che fattori temporanei limiteranno la possibilità di un solido contributo positivo dell'industria alla crescita del Pil nel 4Q21», spiega l’economista. «Se a questo si aggiunge un possibile raffreddamento nel comparto i servizi a causa delle preoccupazioni per la recrudescenza del Covid-19, probabilmente ci ritroveremo con una chiara decelerazione della crescita del Pil nel prossimo trimestre. Al momento prevediamo un'espansione dello 0,5% QoQ nel 4Q21, che porterebbe comunque la crescita media del Pil italiano del 2021 a un confortante 6,2%».