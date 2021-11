Eurizon, utile in forte crescita nei primi 9 mesi 2021

Il Consiglio di Amministrazione di Eurizon, società di asset management del Gruppo Intesa Sanpaolo, sotto la presidenza di Andrea Beltratti e la direzione dell’Amministratore Delegato Saverio Perissinotto, ha approvato i risultati al 30 settembre 2021, evidenziando numeri in crescita per tutti i principali indicatori finanziari.

Il patrimonio di Eurizon è salito del 3,6% da inizio anno1 raggiungendo 432 miliardi di euro, favorito dai flussi di raccolta sia in Italia che all’estero e dall’andamento dei mercati.

L’utile netto consolidato (compreso l’utile di pertinenza di terzi) ha raggiunto 577,7 milioni di euro e il margine da commissioni 886,6 milioni, in crescita rispettivamente del 36% e del 27% rispetto ai valori dei primi nove mesi del 20201. Il cost/income ratio si è posizionato sotto al 19%, contraendosi ulteriormente rispetto al livello di 21,7% di settembre 20201.

La raccolta netta registra un costante trend di crescita attestandosi a 7,5 miliardi di euro da inizio anno. Molto positivi i flussi sui fondi aperti, con 7,8 miliardi, grazie principalmente al contributo dei fondi bilanciati (+3 miliardi), azionari (+2,8 miliardi) e obbligazionari (+2,1 miliardi).

Negli ultimi tre mesi in particolare si è registrata un’accelerazione con 5,6 miliardi di flussi complessivi, un terzo dei flussi dell’industria del risparmio gestito in Italia, di cui 4,1 miliardi sui soli fondi aperti. Significativo anche l’apporto delle Gestioni di Portafogli Istituzionali con 1,5 miliardi, mentre restano negative le GP retail per 145 milioni.

Con riferimento agli investimenti connotati da caratteristiche ESG, la gamma complessiva di Eurizon ha raggiunto a fine settembre 2021 i 163 fondi classificati artt. 8 e 9 del regolamento SFDR – che quindi promuovono, tra le altre, caratteristiche ambientali o sociali, o che hanno obiettivi di investimento sostenibile – che corrispondono a 103 miliardi di patrimonio, ossia il 46% delle masse dei fondi della società.

E’ stato inoltre predisposto il primo Report di Sostenibilità sull’anno 2020, redatto su base volontaria, al fine di illustrare le azioni intraprese da Eurizon Capital SGR, capofila della Divisione Asset Management del Gruppo Intesa Sanpaolo, in attuazione della “Politica di Sostenibilità” e della “Politica di Impegno”; tale Report racchiude e ripercorre l’impegno e i risultati di Eurizon verso i temi ambientali, sociali e di governo societario.

Eurizon ha aderito all'iniziativa Net Zero Asset Managers, che raggruppa a livello mondiale le società di gestione del risparmio impegnate a sostenere l'obiettivo di emissioni nette zero di gas serra entro il 2050, per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius. Inoltre, è entrata nell'Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC), l'organismo europeo per la collaborazione degli investitori sul cambiamento climatico che agiscono per favorire la riduzione delle emissioni di carbonio.

“I risultati raggiunti - ha dichiarato Saverio Perissinotto, Amministratore Delegato di Eurizon – in termini di raccolta netta e redditività espressa caratterizzano questi primi trimestri del 2021 come un esercizio molto positivo per Eurizon, frutto del grande lavoro di squadra delle persone della divisione asset management insieme alle reti distributive del Gruppo Intesa Sanpaolo e alla clientela istituzionale terza. Anche all’estero prosegue il nostro percorso di crescita e sviluppo dove sono stati realizzati importanti risultati. Ai colleghi di Eurizon e ai nostri partner commerciali vanno i miei ringraziamenti per il lavoro fin qui svolto e la fiducia accordata.” Aggiunge Saverio Perissinotto: “Continuiamo a operare mantenendo alta l’attenzione ai criteri ESG, sempre più centrali nel nostro modello aziendale. Siamo fortemente convinti della responsabilità insita nel nostro ruolo di gestore dei risparmi a supporto della società e dell’ambiente. In quest’ottica ci siamo impegnati all’interno della Net Zero Asset Management Initiative per unire le forze, lavorando a fianco degli emittenti, nella lotta al cambiamento climatico.”