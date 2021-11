Abusivismo, ecco gli ultimi siti pirata oscurati in tutto il mondo

Le Autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf), Svizzera (Swiss Financial Market Supervisory Authority - Finma), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv) e Austria (Financial Market Autority - Fma) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Kingsland Consulting LLC (www.kingslandconsultingllc.com);

Bulls&Bears Trades (https://bullsbearstrades.com), clone di società autorizzata;

Greenhill International LLC (www.greenhillinternationalllc.com);

Own Loans (https://ownloans.co.uk), clone di società autorizzata;

Lenderbizz (https://www.lenderbizz.com), clone di società autorizzata;

Finance and Currency Limited (https://www.financeandcurrencylimmited.com), clone di società autorizzata;

NPJ Asset Management (http://www.npjassetmanagement.com), clone di società autorizzata;

UMarketz (www.umarketz.com, www.schoolfortraders.com, https://umarketz.net);

Barbon Advisors Professions (www.barbonadvisors.com), clone di società autorizzata;

Income Bonds UK (https://www.incomebonds.uk/, www.bestbonds.today, www.ukincomebonds.com, https://uk-bonds.co/, Incomebonds.org);

Comparewhatsbest.com (www.comparewhatsbest.com);

Getabetterfixedrate.com (www.getabetterfixedrate.com);

Wolf (www.missold-investment.com).

Segnalata dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

www.54xiaoyang.com, clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

Irun Holdings (www.irun-holdings.com);

ABSystem;

Aspehire Corp (www.aspehire.com).

Segnalate dalla Swiss Financial Market Supervisory Authority (Finma) - Svizzera:

FX-BID (https://fx-bid.co);

Consen Smart (https://consensmart.com).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

Lehman Capital Ltd (https://pexmoncoin.com);

Bulls&Bears Trades (https://bullsbearstrades.com), segnalata anche dalla Fca, vedi sopra;

Agkapital (https://agkapital.com);

Ftse Financial Ltd (https://www.ftseifc.com);

https://gestion-fortune.com, clone di società autorizzata.

Segnalata dalla Financial Market Authority (Fma) - Austria:

StormGain LLC ( https://stormgain.com).