Come riconoscere i leader del clima

L'urgenza di fronteggiare il cambiamento climatico è ancora più evidente dopo gli eventi della scorsa estate, come gli incendi e le alluvioni in Turchia, Canada, Cina o Germania. Tali eventi meteorologici estremi diverranno sempre più frequenti. Occorre intervenire tempestivamente per ridurre le emissioni di gas serra e limitare il rialzo delle temperature a 2°C (preferibilmente 1,5°C).



Cosa significa per gli investitori?

Sempre più investitori vogliono investire in strategie in linea con una rapida decarbonizzazione. Dallo Studio 2021 di Schroders emerge che per il 21% degli investitori istituzionali il rischio climatico ha esercitato una forte influenza sulle decisioni di investimento (in netto aumento dall’8% nel 2020). Investire nella decarbonizzazione non significa selezionare solo le società che contribuiscono direttamente alla transizione energetica. Le aziende a bassa intensità di carbonio, in base alle emissioni scope 1 (causate direttamente) e 2 (legate all’energia utilizzata dall’azienda), iniziano già a beneficiare di un premio di valutazione rispetto ai concorrenti con emissioni più elevate. Le società stanno diventando via via più ambiziose: sempre più spesso i target tengono conto delle emissioni scope 3, quelle indirette lungo la filiera, generate dai fornitori o dall’utilizzo dei prodotti venduti. È chiaro che la leadership climatica si trasformerà presto da puro costo a reale vantaggio competitivo. Chi investe in tali società potrebbe beneficiare di performance migliori e al contempo essere rassicurato dal fatto di aver contribuito alla decarbonizzazione. Inoltre le aziende leader in ambito climatico potrebbero presentare minori rischi di investimento.



Individuare un leader climatico

Si definisce leader climatico una società con piani di decarbonizzazione ambiziosi, in linea con l’Accordo di Parigi. Come riconoscerlo? In primo luogo, vagliamo l’universo azionario globale alla ricerca di società che mirano a diminuire l’intensità delle emissioni dell’80% entro il 2030. Poi incrociamo i dati forniti dalle società stesse con altre fonti, tra cui l’iniziativa Science-Based Targets e la campagna Onu Race to Zero. Inoltre consideriamo anche le società con target inferiori all’80% ma che vantano chiaramente una leadership nel peer group e non escludiamo le “eccezioni”: aziende che potrebbero non avere target così stringenti ma comunque ambiziose.



Leadership climatica in pratica

Fissare target ambiziosi non basta, servono piani dettagliati sulle modalità con cui raggiungerli. E gli obiettivi non possono essere statici. Occorre fissarne sempre di nuovi e più ambiziosi. Un esempio di leader climatico è Microsoft: ha obiettivi ambiziosi e si è impegnata a valutarne regolarmente i progressi. Punta a utilizzare energia al 100% rinnovabile entro il 2025, a essere water positive entro il 2030, a ricevere la certificazione “zero waste” entro il 2030 e azzerare la deforestazione netta per tutte le nuove costruzioni. Mira a raggiungere la neutralità carbonica entro il 2030 e ad azzerare l’impronta di carbonio creata fin dalla sua costituzione nel 1975 entro il 2050. Come? Con l’imposizione di una “carbon tax” interna che copre le emissioni di scope 1 e 2 e da quest’anno anche 3. In più investe un miliardo di dollari in un fondo per l’innovazione climatica per accelerare lo sviluppo di tecnologie per la riduzione, cattura e rimozione delle emissioni. È sulla buona strada verso la neutralità carbonica, ma per numerose altre aziende il processo è in fase molto meno avanzata. È un’opportunità lampante: la collettività e le autorità sono sempre più propense a penalizzare l’immobilismo e a premiare chi partecipa alla lotta ai mutamenti climatici, quindi tali investimenti possono creare valore.



* Gestore del fondo Schroder ISF Global Climate Change Equity, Schroders