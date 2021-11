Elli (Fideuram Am Sgr): "Private equity fondamentale per logiche Esg nelle imprese"

Il ruolo del private capital per un mondo più sostenibile, ma soprattutto l'importanza del private equity per far adottare alle imprese partecipate i criteri Esg nella loro attività. Se ne è parlato corso la VI° edizione del Salone Sri 2021.Durante la tavola rotonda «La transizione del private capital verso la sostenibilità», Davide Elli (nelle foto), chief investment officer for multimanager and alternative investments di Fideuram Am Sgr, ha infatti dichiarato: «Nel contesto di una sempre maggior attenzione verso gli obiettivi ambientali e sociali, l’investitore, con le sue scelte, può accompagnare attivamente le imprese verso il cambiamento. Oltre ai mercati quotati, i private market possono svolgere un ruolo importante per una crescita economica sostenibile di lungo termine. Il mercato del private equity, in particolare, attraverso le partecipazioni nelle società, ha gli strumenti per includere i fattori Esg nelle decisioni di investimento e nella gestione dell’impresa. L’approccio del private equity alla sostenibilità si è evoluto nel tempo; oggi l’offerta si sviluppa sui fondi dedicati ai cosiddetti investimenti impact, che hanno un forte legame con gli obiettivi Sdg delle Nazioni Unite».

«Le opportunità di investimento che vediamo crescere in maniera molto sensibile, interessanti da un punto di vista di ritorno per gli investitori, ma anche per tutti gli altri stakeholder, riguardano settori come benessere e salute in termini di impatti sociali, e settori come l’efficienza energetica, le rinnovabili e l’economia circolare in termini ambientali», ha continuato Elli. «In Fideuram Am Sgr abbiamo avviato, già da tempo, un percorso di sostenibilità all’interno della nostra offerta. Sui mercati privati, in particolare, questa value proposition è una colonna portante dei processi di investimento dei prodotti, sia per gli impatti ambientali e sociali sia per le interessanti opportunità di investimento per la nostra clientela».