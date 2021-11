Un convegno sul primo quinquennio dell’Acf

Si terrà il prossimo 23 novembre, dalle 14.30, presso la Sala delle Lauree della Facoltà di Economia della Sapienza, un convegno dal titolo “Il primo quinquennio di operatività dell’ACF - Per un rinnovato ruolo delle Adr nei mercati finanziari”.

Il convegno sarà organizzato dall’Arbitro per le Controversie Finanziare (ACF) insieme alla Sapienza Università di Roma e all’Associazione nazionale per lo studio dei problemi del credito (Anspc) e sarà l’occasione per fare un consuntivo sull’attività svolta dall’Arbitro per le controversie finanziarie in questi cinque anni e una riflessione sul ruolo dei meccanismi e delle procedure di Alternative Dispute Resolution (ADR).

Dopo i saluti istituzionali di Giovanni Di Bartolomeo (Direttore Dipartimento di Economia e Diritto, Sapienza Università di Roma) e Paolo Savona (Presidente Consob), il programma del convegno prevede gli interventi di Gianpaolo E. Barbuzzi (Presidente ACF) “5 anni di ACF: una sfida aperta” e di Domenico Siclari (Sapienza Università di Roma) “I sistemi di ADR in ambito bancario e finanziario tra funzione giustiziale, amministrazione e supervisione”.

Successivamente, è prevista la Tavola rotonda “Per un rinnovato ruolo delle ADR nei mercati finanziari”, coordinata da Filippo Cucuccio (Direttore Generale ANSPC) con la partecipazione di Magda Bianco (Banca d’Italia), Stefano De Polis (Ivass), Antonio Pinto (Confconsumatori-Puglia), Rinaldo Sali (Camera Arbitrale di Milano), Giovanni Tartaglia Polcini (Magistrato Ordinario e Docente Universitario) e Gianfranco Torriero (Abi).

Le conclusioni sono a cura di Guido Alpa (Sapienza Università di Roma).

Per il programma dei lavori si prega di fare riferimenti alla locandina pubblicata al seguente link: https://www.consob.it/web/area-pubblica/seminari-e-convegni.

Per iscriversi al convegno e ricevere il link per il collegamento in streaming o per partecipare in presenza è necessario scrivere a [email protected]