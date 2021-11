21Shares annuncia il lancio di 3 nuovi ETP su SIX Swiss Exchange

21SHARES AG, società con sede a Zurigo leader negli ETP sulle criptovalute, annuncia oggi il lancio di altri 3 ETP su SIX Swiss Exchange. Questi nuovi prodotti portano a 20 la gamma di ETP disponibili sul mercato svizzero e a 80 le quotazioni attualmente presenti in tutti i mercati europei.

21SHARES Polygon ETP, Ticker: POLY (ISIN CH1129538448) riproduce le performance di Polygon, una piattaforma creata per la scalabilità di Ethereum, che avvicina milioni di utenti alla tecnologia blockchain (detta anche Web3). Supportando oltre 3.000 applicazioni, Polygon è diventata la principale soluzione full-stack per la scalabilità di Ethereum, grazie alla sua rapidità, ai costi sulle transazioni ridotti e alla compatibilità con il network.

21SHARES Avalanche ETP, Ticker: AVAX (ISIN: CH1135202088) riproduce le performance di Avalanche, un rivale di Ethereum, che mira a spodestare la blockchain più popolare per i contratti intelligenti. Il suo punto di forza è la velocità, riuscendo a raggiunge fino a 6.500 transazioni al secondo, senza compromettere la scalabilità. Il giorno di lancio è il 19 novembre.

21SHARES ETP Algorand, Ticker: ALGO (ISIN: CH1146882316) riproduce le performance di Algorand, una soluzione blockchain di livello 1 che supporta la creazione di applicazioni decentralizzate. Algorand è stata fondata da Silvio Micali, Professore al MIT, e vincitore del Premio Turing in informatica, spesso indicato come il Premio Nobel dell'informatica. Il giorno di lancio è il 23 novembre.

Hany Rashwan, co-fondatore e CEO di 21SHARES, ha dichiarato: “Aggiungendo Polygon, Avalanche e Algorand alla nostra già molto ampia gamma di ETP su singoli asset, diamo agli investitori uno strumento aggiuntivo per entrare nel mondo delle criptovalute; inoltre, ci permette di proseguire nella nostra missione, ovvero sviluppare modalità di accesso al mercato degli asset digitali che siano sempre più semplici e trasparenti.”

“Siamo molto felici di supportare il lancio dell’ETP su Polygon e di rafforzare ulteriormente la nostra partnership con 21SHARES” – ha continuato Michael Lie, Head of Digital Asset Trading di Flow Traders – “In qualità di principale fornitore di liquidità per gli ETP sulle criptovalute, Flow Traders è in prima linea abilita ed accelera una rapida crescita di questa asset class. Questi lanci sono un ulteriore segnale di quanto le aspettative di investitori e di sottoscrittori alla ricerca di prodotti più innovativi stiano crescendo.”

Chiunque può investire in questo nuovo ETP semplicemente rivolgendosi alla propria banca o a un broker che abbia accesso a SIX Swiss Exchange – senza bisogno di altre dotazioni particolari. Il prodotto è totalmente collateralizzato dall’asset digitale sottostante, che a sua volta è detenuto presso istituzioni affidabili e protetto da molteplici chiavi d’accesso, da whitelisting e da audit trail.

21SHARES gestisce approssimativamente 3 miliardi di dollari, suddivisi in 20 ETP sulle criptovalute e altre 80 quotazioni, tra cui due ETP basket, rispettivamente sulle prime 5 e sulle prime 10 criptovalute per capitalizzazione. Gli ETP di 21SHARES sono quotati su 8 diverse piattaforme di scambio regolamentate tra Europa e Svizzera.