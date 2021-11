Spdr ETFs annuncia la creazione dell'hub per il Sud Europa

La divisione Etf europea di State Street Global Advisors annuncia la creazione dell'hub Southern Europe con sede a Milano, che nasce dall’unione delle attività di Spdr in Italia e in Spagna.

Grazie alla sua forza nelle attività obbligazionarie, l’hub Southern Europe sarà fondamentale per realizzare le ambizioni di Spdr nel segmento del reddito fisso a livello globale. La creazione di questo nuovo assetto organizzativo fornirà inoltre la scala necessaria per accelerare altre iniziative di crescita in tutta la regione, consentendo a Spdr di dedicare ulteriori risorse a opportunità congiunte, come ad esempio i portafogli modello e gli investimenti Esg.

L’hub Southern Europe opererà sotto la guida di Francesco Lomartire con il supporto di Ana Concejero in qualità di vice responsabile. Andrea Calandra si concentrerà invece sul business italiano di Spdr, mentre Arturo De Cataldo, risorsa chiave per lo sviluppo commerciale dei portafogli modello di Spdr, amplierà la sua copertura del canale intermediari per guidare l'espansione dell’offerta in tutta l’area dell’hub.