XVII Forum del Private Banking AIPB “Il Rinascimento dell’economia italiana”

Mercoledì 24 novembre, dalle 10:00 alle 13:00, si terrà il XVII Forum del Private Banking, un appuntamento digitale (è possibile iscriversi al link www.forumprivatebanking.it) denso di ospiti e momenti di confronto. Il Forum si pone l’obiettivo, quest’anno, di tracciare gli elementi in comune tra Rinascimento e Private Banking: cultura, con lo sviluppo di un nuovo modo di guardare al futuro, attraverso le scelte di investimento; progresso con l’innovazione dei processi, per una transizione verso un’economia sostenibile; competenze, attraverso investimenti nell’educazione e nella formazione, per una nuova generazione di professionisti. Aprirà il dibattito sul contributo del private banking al Rinascimento dell’economia italiana, Paolo Langé, Presidente AIPB. Paolo Magri, Vice Presidente Esecutivo e Direttore dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI), invece, interverrà su un tema di stretta attualità, le previsioni oltre il G20 e la COP26. Spazio al rinnovamento culturale nelle scelte di investimento con Giuseppe Russo, Direttore del Centro Einaudi che presenterà il report AIPB/Einaudi. Nel report si indaga su come sia cambiato, dopo la crisi, il comportamento delle famiglie private in relazione al patrimonio, agli investimenti, agli obiettivi di investimento e alle aspettative verso il modello di servizio degli intermediari finanziari. Inoltre, si analizza la cultura finanziaria delle famiglie private e l’impatto sull’economia reale e sociale del Paese, attraverso lo studio delle loro scelte finanziarie e propensione verso gli investimenti innovativi e responsabili. Ne discuteranno Sergio Dompé, in conversazione con Paolo Langé, Pier Marco Ferraresi, Università di Torino, Centro Einaudi e Paolo Federici, Vicepresidente AIPB. A seguire, sarà Claudio Torcellan, Partner Oliver Wyman, a cercare di dare risposte sulla centralità dell’industria finanziaria nella transizione verso un’economia sostenibile. Domande che trovano risposte nel report AIPB/Oliver Wyman, commentato insieme a Saverio Perissinotto, Vicepresidente AIPB. Peter Andersson, Head of Savings & Advisory Transformation Swedbank porterà una best practice internazionale. Numerosi sono gli aspetti presi in esame nel report, dal livello di ambizione e la promessa al cliente in ambito ESG, all’orientamento al lungo periodo per definire gli ambiti di valore dell’integrazione dei criteri ESG nel processo di investimento, dalla qualità dei dati per misurare la rilevanza dell’informativa non finanziaria delle emittenti, all’evoluzione delle competenze del settore e l’innalzamento della cultura finanziaria della clientela in ambito ESG. Chiude i lavori la tavola rotonda sulla centralità delle competenze a cura di Paolo Mieli, con la partecipazione di Paola Musile Tanzi, Docente Master AIPB, Università degli Studi di Perugia, e Ugo Rigoni, Docente Master AIPB, Università Ca’ Foscari di Venezia.