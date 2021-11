AllianceBernstein, nuovo gruppo dedicato agli investitori istituzionali

AllianceBernstein ha annunciato la formazione di un nuovo gruppo dedicato allo sviluppo di strumenti, prospettive di ricerca e soluzioni sofisticate adatte agli investitori istituzionali, per aiutarli così ad affrontare la sfida di ottenere risultati sempre migliori nei complessi scenari dei mercati di oggi.

L'AB Institutional Solutions Group sarà guidato da Inigo Fraser Jenkins e Alla Harmsworth, che provengono dall'attività sell-side di AB, Bernstein Research. Il nuovo team si dedicherà alla ricerca degli elementi che impattano l'industria dell'asset management, i mercati e le strategie, condividendo strumenti progettati per potenziare il processo decisionale d'investimento. L'obiettivo è quello di promuovere discussioni più profonde sull'asset allocation, sul processo di gestione di attività e passività e sulle implicazioni annesse alla costruzione del portafoglio, così da migliorare le soluzioni di investimento.

"L'Institutional Solutions Group riunisce il meglio della nostra esperienza di investimento e di ricerca, e speriamo possa favorire conversazioni più ampie e interdisciplinari con gli investitori istituzionali di tutto il mondo", ha osservato Steve Eisenberg, Global Head of Institutions di AB. "Ci impegniamo per essere i migliori partner possibili per gli investitori istituzionali, e questa iniziativa rappresenta un altro grande passo avanti in questo senso".

Fraser Jenkins e Alla Harmsworth apportano all’Institutional Solutions Group esperienza e grandi competenze. In Bernstein Research, Fraser Jenkins ricopriva il ruolo di Head of Global Quantitative Strategy, occupandosi della strategia di mercato top-down per i mercati statunitensi e globali, di ricerca quantitativa e dell’analisi dell’industria degli investimenti. E’ entrato a far parte di AB nel 2015, dopo aver accumulato esperienza presso Nomura, Lehman Brothers e la Bank of England.

Harmsworth era Head of European Quantitative Strategy e di Alphalytics di Bernstein Research. Si dedicava allo sviluppo di punti di vista tattici su mercati, fattori e sull'investimento quantitativo, lavorando al contempo alla ricerca per la gestione dei fondi. Tra le sue attività, ha sviluppato Alphalytics di cui porterà avanti la direzione. Alphalytics è uno strumento proprietario che aiuta a distinguere le fonti di rendimento, identificare il vero valore aggiunto dei prodotti attivi e creare portafogli di fondi efficaci. Anche Harmwsorth è entrata in AB nel 2015, dopo aver lavorato presso Nomura, Fidelity, Nikko Asset Management e ABN Amro.

La pipeline iniziale degli argomenti di ricerca del gruppo sarà incentrata sulle principali tematiche del settore degli investimenti istituzionali, come l’inflazione, il factor investing, alpha e beta e i fondi alternativi di investimento.