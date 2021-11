Fineco, nel Lazio entra Conti

La rete di Fineco cresce con un nuovo, importante ingresso nella struttura laziale dell’Area Manager Paolo Ciavardini. Si tratta di Maurizio Conti, professionista con una lunga esperienza nel settore finanziario.

Dopo un percorso di oltre vent’anni in ambito bancario, iniziato in Bipop e Capitalia per poi trascorrere gli ultimi dodici anni ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in Intesa Sanpaolo, Conti ha scelto Fineco per perseguire nuove opportunità di crescita e ampliare il proprio business. Specializzato nella gestione dei patrimoni della clientela di fascia alta, opererà da ora a Latina sotto la guida del Group Manager Fabio Savo.

“Il solido profilo professionale di Maurizio e la sua scelta di entrare in Fineco testimoniano ancora una volta la grande attrattività del nostro modello di consulenza, fondato su un’alta qualità del servizio, la massima trasparenza nel rapporto con il cliente e l’alta componente tecnologica. Per rispondere alla crescente richiesta di soluzioni personalizzate per la gestione dei patrimoni siamo sempre pronti ad accogliere sia professionisti con un background significativo che profili junior, ai quali offriamo un programma di crescita e formazione ad-hoc” commenta Paolo Ciavardini.