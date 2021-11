Hotel in vendita, più 63% nell'ultimo anno

Nonostante la progressiva ripresa del settore turistico italiano dopo la crisi sanitaria, il numero di hotel in vendita su idealista è cresciuto del 63% nell'ultimo anno. È quanto emerge da un'analisi di idealista. Il 15 novembre le strutture alberghiere in vendita sul portale immobiliare, leader per sviluppo tecnologico in Italia, erano 1.022, mentre alla stessa data dello scorso anno erano 628. Nelle province costiere l'incremento è inferiore in quanto il numero di immobili pubblicizzati su idealista che ha riconosciuto di avere un la licenza alberghiera è cresciuto del 44% negli ultimi dodici mesi, da 318 a 457 unità.

Le strutture alberghiere in vendita sono distribuite in tutta la Italia, ma più della metà sono concentrate in 4 regioni: Toscana (194 annunci di hotel), Veneto (125), Lombardia (109) e Lazio (96). Seguono Emilia-Romagna (82 annunci), Sicilia (71) e Piemonte (51). Con un numero minore ai 50 hotel annunciati ci sono altre 13 regioni (:) dalla Liguria (45 annunci), alla Valle d’Aosta (5), Basilicata (4) e Molise (3).

La Toscana è la regione in cui le strutture alberghiere in vendita sono cresciute di più rispetto allo scorso anno (122 unità in più), seguite da Veneto (52 inserzioni in più), Lombardia (47 in più), Sicilia (44 in più), Lazio (32 in più) e Liguria (31 in più). Le unità alberghiere sono aumentate, anche se in maniera più moderata, in tutte le altre regioni dello stivale eccetto 2 regioni dove il numero di hotel pubblicizzati su idealista è diminuito rispetto a novembre 2020, questo è il caso di Emilia-Romagna (44 annunci in meno) e Trentino Alto Adige (1 in meno), mentre il Friuli Venezia Giulia non ha fatto segnare variazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

Analizzando i dati per provincia, troviamo che Roma presenta il maggior numero di proprietà con licenze alberghiere in vendita su idealista, con 75 unità, seguite da Firenze (66), Venezia (59) e Siena (55).

Nella “top 10” delle province con la maggiore concentrazione di offerta anche Brescia (31), Verona, Milano (entrambe 28 unità), Messina (23), Rimini (22), Lucca e Torino, entrambe con 20 strutture in vendita sul portale.