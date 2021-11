Abusivismo, nuova infornata di siti pirata oscurati in tutto il mondo

Le autorità di vigilanza di Regno Unito (Financial Conduct Authority - Fca), Hong Kong (Securities and Futures Commission - Sfc), Spagna (Comisión Nacional del Mercado de Valores - Cnmv), Jersey (Jersey Financial Services Commission - Jfsc), Argentina (Comisiòn Nacional de Valores - Argentina - Cnva), Mauritius (Financial Services Commission - Mauritius – Fsc), Belgio (Financial Services and Markets Authority – Fsma), Irlanda (Central Bank of Ireland – Cbi) e Lussemburgo (Commission de Surveillance du Secteur Financier - Cssf) segnalano le società e i siti web che stanno offrendo servizi di investimento, finanziari, bancari e assicurativi senza le previste autorizzazioni.

Segnalate dalla Financial Conduct Authority (Fca) - Regno Unito:

Regulated-fixed-income.co.uk (www.regulated-fixed-income.co.uk);

Emica Capital Partners (www.emicapartners.com);

Global Trader (www.globaltrader.io);

Expert Financial Solutions Limited (www.expert-financial-solutions.com), clone di società autorizzata;

Bosworth Consulting Group LLC (www.bosworthconsultinggrp.com);

134 Lawyers Group LLC (www.134-lawyersgroup.org);

Above Wealth (https://www.abovewealth.co.uk), clone di società autorizzata;

Ingoinvest (https://ingoinvest.com);

Dempsey Securities LLC (www.dempseysecllc.com, www.dempseysecurities.com);

Swiss Investment (https://swissinvestment.io);

Quantus Holdings Strategies & Quantus Holdings Ltd;

Onyx Trade Group & Onyx Trade Group Ltd;

7XFX & Trade 7XFX;

Galaxy Trading (www.galaxytrading.co.uk), clone di ex agente PSD;

European Fixed Bonds (https://europeanfixedbonds.com);

Fixed Rate Compare (www.fixedratecompare.co.uk, www.rates-finder.com);

Ethical Interest Rates (www.ethicalinterestrates.com).

Segnalate dalla Securities and Futures Commission (Sfc) - Hong Kong:

Yahui Global Co., Limited (www.yahuifinance.com);

Face Capital Limited (www.face-forex.com), clone di società autorizzata;

Ring Financial Limited (www.ring-forex.com), clone di società autorizzata;

FGT Finance Limited / FGT (www.fgtfxhk.com).

Segnalate dalla Comisión Nacional del Mercado de Valores (Cnmv) - Spagna:

Themerit Finance (https://themeritfinance.com). Già segnalata dalla Cssf (Lussemburgo) v. "Consob Informa" n. 31/2021 del 13 settembre 2021;

Fox Crypto Mining Ltd (www.foxcryptomining.com);

www.53capitaltrade.net;

www.53capitaltrade.info;

https://capitallimitedinvest.com;

https://intercityglobal.com;

Bingbon (https://bingbon.com);

Blockcoin Ltd / Template Rex (https://blockcoinltd.com);

Btc Brokerz (www.btcbrokerz.com);

Buscks Enterprise (www.bucksenterprise.com);

Castlegreen Investments Ltd (https://castlegreeninvestments.com);

Cogscapital (https://cogscapital.com);

Colead Limited (https://coleadlimited.com);

Exworld (https://www.exworld.com);

Igm Holdings (www.igmholdings.com);

Infinite Trade Limited (https://infinitetrade.biz);

Rmd Development Ltd / Lifecoinfex Ltd (www.lifecoinfex.net);

Lite Trading Ltd (https://littrade.com);

Solidstocks / Scintilla Enterprise Ltd (https://solidstocks.co, https://client.solidstocks.co).

Segnalata dalla Jersey Financial Services Commission (Jfsc) - Jersey:

Eldridge Bank (www.eldridgebk.com).

Segnalata dalla Comisiòn Nacional de Valores Argentina (Cnva) - Argentina:

Generación Zoe S.A. - Universidad Del Trading S.A. (https://www.instagram.com/Zoecapital.arg, https://www.instagram.com/broker.zoe, https://www.instagram.com/generacion.zoe.capital, https://zoecomunicaciones.com/zoe-capital/, https://zoecapital.com.ar, https://zoe.trading, https://zoe.sonria.com).

Segnalata dalla Financial Services Commission Mauritius (Fsc) - Mauritius:

Telforward (https://telforward.net).

Segnalate dalla Financial Services and Markets Authority (Fsma) - Belgio:

Binarycent (www.binarycent.com);

BTC-chain (www.btc-chain.com);

Clever Trade (www.clever-trade.com);

Crypto Trading Association (www.cta-capitals.com e www.cta-capital.com);

FiniVieX (www.finiviex.com);

Finomarkets (www.finomarkets.com);

Genesis11 (www.genesis11.com);

Global Trading26 (www.globaltrading26.com);

Gs4trade (www.gs4trade.com e www.gs-4trade.com);

KapitalEU (www.kapitaleu.com);

LPLFinances (www.lplfinances.com e www.lplfinances.eu);

NitroCapitals (www.nitrocapitals.com);

OrbitGTM (www.orbitgt-m.com);

Sunton Capital (www.suntonfx.com);

Uptrade (www.uptrademarket.com);

Ventera Group (www.venteragroup.com);

Winbitx (www.winbitx.com).

Segnalate dalla Central Bank of Ireland (Cbi) - Irlanda:

Magna Umbrella Fund (https://magnaumbrellafund.co.uk), clone di società autorizzata;

DCF Investment (https://dcf-investment.com), clone di società autorizzata.

Segnalate dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (Cssf) - Lussemburgo:

Compass Private Investments (www.cpi-sa.com);

Ethenea, clone di società autorizzata;

Platinum Capital (www.platinum-capital.net).