Ecco il miglior fondo equity di ottobre

Secondo la classifica di Fida, nel mese di ottobre in testa ai fondi equity c’è BNP Paribas Energy Transition Clas EUR, con + 18,69%, che è anche la strategia con il miglior risultato sull’anno: + 71,64%. Al secondo posto per un’incollatura BNY Mellon Digital Assets K Cap EUR, con + 18,58% e + 55,98% sull’anno, terza piazza per Invesco Gold&Special Minerals AH Acc EUR, + 16,71% sul mese dopo risultati negativi sull’anno.