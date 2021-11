Fineco, Gabetta nuovo acquisto in Lombardia

L’Area Manager Fneco Stefano Amadei dà il benvenuto a un nuovo, rilevante ingresso nella sua struttura in Lombardia, all’interno del team guidato dal Group Manager Alessandro Casiraghi.

Si tratta di Dimitri Gabetta, professionista con 25 anni di esperienza nell’industria dell’Asset Management maturata in diversi istituti tra Milano e Londra, tra cui Eurizon e Banca Profilo. Gabetta nel 2019 ha lasciato la banca del gruppo Sator, dove ricopriva il ruolo di Head of Equity Investments, per intraprendere l’attività di consulente indipendente e ha scelto oggi di unirsi a Fineco per sviluppare ulteriormente il suo business.

“L’ampio spettro di competenze che caratterizza il profilo di Dimitri, a partire da quelle in ambito economico-finanziario fino a quelle manageriali e commerciali, combinato alla sua esperienza internazionale, lo rende un grande valore aggiunto per la nostra squadra in continua crescita. Sono convinto che la sua professionalità sia in linea con i nostri valori di trasparenza e rispetto per il cliente, e che sappia interpretare al meglio il modello di consulenza offerto da Fineco. Un modello di grande attrattività per un numero sempre maggiore di professionisti, da sempre fondato sulla qualità dei servizi e sulla disponibilità di strumenti tecnologici innovativi per la gestione del patrimonio dei clienti” commenta Stefano Amadei.