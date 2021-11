Metalli preziosi, l’oro trascina l’intero settore

Grande performance dei metalli preziosi, settore delle materie prime più forte il mese scorso con un rialzo del 4% e contributi positivi da parte di tutto il paniere. L’oro, dopo aver fatto parlare di sé per l’apparente instabilità, è tornato a salire del 3,2%. «Se si deve immaginare lo scenario ideale per l'oro», commenta Nitesh Shah, head of commodities & macroeconomic research di WisdomTree, «potrebbe essere una situazione in cui l'inflazione rimane alta, ma non abbastanza da indurre le banche centrali a rinunciare alla narrativa sulla natura transitoria dell'inflazione per iniziare a inasprire le loro politiche in modo significativo. In un tale scenario, sia i rendimenti del Tesoro che il dollaro statunitense rimarrebbero sotto controllo, mentre più investitori si rivolgerebbero verso attività che offrono protezione dall'inflazione. Tra queste attività ci sarebbero le materie prime, l'oro e i Treasuries legati all'inflazione».

Ma con tassi reali negativi, l'oro potrebbe brillare di più per gli investitori. «È possibile che i primi segni di un tale scenario siano iniziati ad emergere da ottobre, soprattutto perché la Federal Reserve non ha ancora adottato un tono da falco in termini di aumento dei tassi di interesse. Questo potrebbe cambiare, tuttavia, dato che l'ultima stima dell'inflazione statunitense del 6,2% è la più alta del paese dal 1990. Ma se così non fosse, questo potrebbe essere il momento per l'oro di brillare», continua Shah.

La risposta del resto del complesso dei metalli preziosi è stata esattamente quella prevista. Più il metallo è prezioso, maggiore è la correlazione con l'oro, e più immediata è la reazione del prezzo all'oro. I guadagni dell'argento e del platino hanno coinciso con l'oro da ottobre, anche se il movimento dei prezzi, in questo periodo di riferimento, è stato ancora più pronunciato per i due rispetto all'oro. Ciò rispecchia la proprietà dell'argento e del platino che consente di ottenere un gioco di leva sull'oro. L'argento è salito del 7% mentre il platino è salito del 7,9% nel periodo di riferimento.

Ma i destini del platino, e del suo parente stretto, il palladio, sono inestricabilmente legati all'industria automobilistica. Settembre ha visto il primo aumento, anche se molto modesto, nelle vendite mensili di nuove autovetture in tutto il mondo. «L'industria automobilistica, che utilizza platino e palladio come autocatalizzatori per ridurre le emissioni dei veicoli, continua ad affrontare sfide nell'approvvigionamento dei semiconduttori», spiega l’esperto. «Con il sentiment (e il prezzo) colpito piuttosto duramente dal secondo trimestre di quest'anno, la minima tregua può apparire significativa. Nel frattempo, tuttavia, l'oro continua a trascinare l'intero settore».