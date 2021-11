Pagamenti, con il Covid il primo calo a livello globale da 11 anni

A causa del Covid, il settore dei pagamenti ha registrato la sua prima contrazione delle entrate in 11 anni, una conseguenza del rallentamento economico che ha accompagnato la crisi sanitaria globale. È quanto emerge dal Rapporto McKinsey "Pagamenti globali 2021: Trasformazione tra turbolente correnti". Le misure governative e normative come lo stimolo fiscale e monetario hanno mantenuto il calo al di sotto del 7% previsto nel rapporto Mckinsey dello scorso anno. Le entrate globali dei pagamenti sono state pari a 1,9 trilioni di dollari nel 2020, un calo del 5% rispetto al 2019, rispetto al tasso di crescita del 7% osservato tra il 2014 e il 2019. Mckinsey prevede che i ricavi dei pagamenti globali tornino rapidamente ad una crescita a lungo termine dal 6 al 7%, recuperando i cali del 2020 nel 2021 e raggiungendo circa $ 2,5 trilioni entro il 2025. Il calo complessivo del 5% dei ricavi dei pagamenti è composto da tendenze regionali divergenti: l'Asia-Pacifico, che ha costantemente superato altre regioni nella crescita dei ricavi dei pagamenti nell'ultimo decennio, ha registrato un calo del 6% nel 2020, mentre il calo dell'8% dell'America Latina è stato il più ripida di tutte le regioni. Europa, Medio Oriente e Africa (EMEA) e Nord America hanno registrato un calo dei ricavi rispettivamente del 3% e del 5%, principalmente a causa della continua riduzione dei margini di interesse netti (NIM) nell'EMEA e della contrazione dei saldi delle carte di credito in Nord America. Data la disomogenea ripresa economica globale del 2021, le tendenze dei pagamenti mostrano disparità simili per paese e regione; ad esempio, si prevede che i ricavi in ​​Asia-Pacifico e in America Latina crescano tra il 9 e l'11%, rispetto a EMEA e Nord America tra il 4 e il 6%. I pagamenti in contanti sono diminuiti del 16% a livello globale nel 2020, in linea con le proiezioni fatte da McKinsey per la maggior parte dei grandi paesi (calo del 26% in Brasile, calo del 24% negli Stati Uniti, calo dell'8% nel Regno Unito). A livello globale, il numero di transazioni non in contanti è cresciuto del 6% dal 2019 al 2020. L'utilizzo del portafoglio digitale è aumentato, poiché le preferenze dei consumatori si sono evoluti. In Australia, le transazioni digitali sono cresciute del 90% da marzo 2020 a marzo 2021. In Indonesia, il valore delle transazioni digitali è cresciuto di quasi il 39% tra il 2019 e il 2020, alimentato principalmente da un aumento dell'adozione digitale. I pagamenti in tempo reale stanno svolgendo un ruolo sempre più importante nell'ecosistema dei pagamenti globali, con il numero di tali transazioni che è aumentato del 41% solo nel 2020, spesso a supporto di portafogli/contatti e dell'e-commerce. Nell'ultimo anno la crescita dei pagamenti istantanei è variata ampiamente tra i paesi, da Singapore al 58% al Regno Unito al 17%. L'Asia-Pacifico continua a essere all'avanguardia nei pagamenti in tempo reale: l'India ha registrato 25,6 miliardi di transazioni nel 2020 (un aumento del 70% in più rispetto al 2019), seguita da Cina e Corea del Sud. La funzionalità in tempo reale ha anche alimentato l'adozione del portafoglio mobile in Brasile, che ha introdotto il suo sistema nazionale di pagamenti in tempo reale, PIX. I pagamenti transfrontalieri rimangono un'area di crescita significativa. Nel 2020, nonostante il calo dei volumi di viaggi e scambi, le transazioni di e-commerce transfrontaliere sono cresciute del 17%.