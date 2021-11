Fideuram, Sanpaolo Invest e IW Bank, i nuovi ingressi

Nel periodo 1 gennaio – 31 Ottobre 2021 nelle reti Fideuram, Sanpaolo Invest e IW Bank sono stati inseriti 291 nuovi private banker. Il numero complessivo dei private banker delle reti Fideuram, Sanpaolo Invest e IW Bank al 31 ottobre 2021 risultava pari a 5.492.

Ecco alcuni inserimenti di rilievo del mese di ottobre: per Fideuram Pietro Costante Crivelli, Andrea Bellanca, Luca Vaccaro, Simone Luca Bestetti in Lombardia, Luca Gravina e Luca Vianello in Friuli Venezia Giulia; per Sanpaolo Invest Danilo Frusteri Chiacchiera in Lombardia, Luca Chizzoni in Veneto.