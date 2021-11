Gamma Capital Markets apre una sede a Napoli

Gamma Capital Markets Ltd Succursale Italiana, società specializzata nelle gestioni patrimoniali e nella consulenza fee-only, comunica di avere aperto una nuova sede a Napoli. La struttura, con già quattro persone operative, è la quarta in Italia dopo quelle di Milano, Torino e Campione d’Italia.

“Con l’apertura di Napoli” sottolinea Andrea Genova, Branch Manager “Gamma accentua ulteriormente la propria vocazione di gestore patrimoniale, estendendo la sua presenza geografica nella città natale di Carlo De Luca, Responsabile delle gestioni patrimoniali. Siamo molto soddisfatti di dover far fronte ad un aumento della domanda anche in aree tradizionalmente non coperte in maniera capillare dal mercato del Private Banking. Nel corso degli ultimi dodici mesi, i servizi offerti dalla società hanno visto le masse più che raddoppiare, grazie sia alle performance ottenute che all’inserimento di sette nuovi consulenti finanziari. La personalizzazione del servizio in delega resta una delle chiavi del successo della nostra proposta sulla quale ricadranno molti degli sforzi futuri, volti a migliorare continuamente il lavoro svolto nei confronti della clientela. Indipendenza nelle scelte di investimento e personalizzazione dei portafogli rimangono sempre i nostri capisaldi”.

L’obiettivo della Società è quello di inserire nella nuova sede altri due consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede per rafforzare ulteriormente la struttura e rispondere con professionalità e proattività ai bisogni di una clientela sempre più esigente e alla ricerca di servizi al riparo da conflitti di interesse.