Moneyfarm nominato miglior consulente finanziario indipendente d’Italia 2022

Un nuovo importante riconoscimento per Moneyfarm – società di consulenza finanziaria indipendente con approccio digitale – che per il settimo anno consecutivo si aggiudica il Sigillo di Campione del Servizio per la categoria “Miglior Consulente Finanziario Indipendente d’Italia” nella classifica redatta dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza. Al Sigillo si affianca il riconoscimento come Top del Servizio nella categoria “Robo Advisor” in cui concorrono le società italiane attive negli investimenti online.

L’indagine “Campioni del Servizio 2022 – Migliori in Italia”, promossa dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza in collaborazione con l’Università Goethe di Francoforte, rappresenta il più ampio studio sulla qualità del servizio offerto da società italiane attive in vari settori dell’economia. Questa ottava edizione ha analizzato un campione di 1.616 aziende operanti in 158 diversi settori dell’economia e ha raccolto un totale di 265.000 giudizi dai clienti delle società prese in esame (o che lo siano stati negli ultimi tre anni).

Tra le aziende che appartengono al campione, hanno diritto al Sigillo di Qualità solo quelle che abbiano ottenuto un “Service Experience Score” (SES) superiore alla media del settore di appartenenza: quest’anno sono 5 le società (su 14) con una valutazione superiore alla media del mercato nella categoria dei Consulenti Finanziari Indipendenti e 5 nella categoria dei Robo Advisor. Moneyfarm ha ottenuto il primo posto tra i Consulenti Finanziari Indipendenti, dal momento che il 60% dei suoi clienti giudica il servizio offerto come “molto buono”, a fronte di un punteggio medio di settore pari al 50,5%.

“Siamo orgogliosi di questo doppio riconoscimento che, per il settimo anno consecutivo, ci vede premiati dai nostri stessi clienti per la qualità, l’accessibilità e la trasparenza del nostro servizio d’investimento e, in particolare, per l’indipendenza della consulenza. Si tratta di un’ulteriore conferma della validità del modello ibrido, umano e digitale, di consulenza finanziaria che offriamo ormai da dieci anni ai risparmiatori italiani e che si è fatto trovare pronto a soddisfarne appieno le esigenze allo stress test della pandemia.” - commenta Giovanni Daprà, Co-fondatore e Amministratore Delegato di Moneyfarm.

L’Istituto Tedesco Qualità e Finanza, è leader europeo nelle indagini di mercato: analizza in modo obiettivo e imparziale l’aspetto economico e qualitativo delle aziende di diversi settori, al fine di rendere i loro prodotti e servizi più trasparenti per i consumatori. I suoi Sigilli d’Oro non solo testimoniano il successo di un prodotto o servizio, ma rappresentano soprattutto una garanzia di qualità per i consumatori che lo scelgono.

Quest’ultimo Sigillo d’Oro continua la lunga serie dei riconoscimenti che Moneyfarm, nei dieci anni dalla sua fondazione, ha già ottenuto per il suo servizio di consulenza finanziaria indipendente con approccio digitale, tra cui ricordiamo i più recenti: “Miglior Consulente Finanziario Indipendente 2021” secondo la classifica dell’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza dello scorso anno, l’Oscar dell’Innovazione ai migliori innovation leader che hanno ispirato le generazioni successive, il premio Boring Money “Best for Digital ISA 2021” e “Best for Customer service 2021”, il premio Best Direct SIPP Provider ai YourMoney.com Awards 2019 (uno dei più prestigiosi riconoscimenti per i servizi finanziari del Regno Unito) e il premio Innovation of the Year ai British Bank Awards 2018.