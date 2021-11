Raiffeisen Capital Management amplia l’offerta sostenibile

Raiffeisen Capital Management, tra le maggiori società di gestione del risparmio in Austria, ha annunciato il rebranding di due dei suoi fondi azionari nell’ottica di enfatizzarne gli obiettivi di investimento sostenibile e di allineare sempre di più la sua gamma prodotti agli SDG dell’ONU.

«Il rebranding di questi prodotti, – ha commentato Donato Giannico, Country Head Italia di Raiffeisen Capital Management – rientra nel processo di ristrutturazione della nostra offerta, che punta a offrire ai clienti una gamma sempre più ampia e differenziata di soluzioni di investimento sostenibili che rispettano pienamente i criteri ESG e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Un impegno pluriennale riconosciuto dalla fiducia degli investitori verso il nostro approccio sostenibile rigoroso anche attraverso la raccolta registrata dal fondo Raiffeisen Bilanciato Sostenibile, il nostro storico fondo misto sostenibile, che nel mese di novembre ha superato un volume gestito pari a 5 miliardi di euro».

Il Raiffeisen Bilanciato Sostenibile è oggi uno dei più grandi fondi comuni d'investimento a gestione sostenibile in Europa, il più grande fondo comune di investimento austriaco e contribuisce in modo significativo alla diffusione degli investimenti sostenibili in un'ampia gamma di settori.

Il fondo Raiffeisen Azionario Healthcare diventa Raiffeisen Azionario Salute e Benessere ESG

Lanciato nel 2001, il fondo Raiffeisen Azionario Healthcare era un fondo settoriale che investiva in azioni di imprese attive nello sviluppo, nella produzione o nella vendita di prodotti o servizi collegati al settore sanitario, alla medicina, alla farmacia o alle biotecnologie. Ridenominato Raiffeisen Azionario Salute e Benessere ESG, dal 15 novembre diventa un fondo tematico dedicato al raggiungimento dell’Obiettivo di Sviluppo sostenibile n° 3 (Salute e Benessere). Al focus sul settore della salute si aggiungono, quindi l’alimentazione sana, l’acqua, l’igiene, gli articoli sportivi e i servizi fitness, nonché la tecnologia della sicurezza; mentre vengono esclusi segmenti legati a sementi e prodotti alimentari geneticamente modificati, o che implicano lavoro minorile, condizioni di lavoro disumane, o la sperimentazione sugli animali.

Il fondo Raiffeisen Azionario USA diventa Raiffeisen Azionario Sostenibile USA

Lanciato nel 1999, il fondo Raiffeisen Azionario USA era un fondo azionario che investiva principalmente in imprese con sede o attività principali nel Nord America integrando già in parte nel processo di investimento alcuni criteri ESG. Ridenominato Raiffeisen Azionario Sostenibile USA, dal 15 ottobre investe esclusivamente in titoli i cui rispettivi emittenti sono catalogati come sostenibili in conformità con i criteri Ambientali, Sociali e di Governance, puntando in particolare su temi quali l’economia circolare, l’intelligenza artificiale, l’istruzione e la formazione, la salute, la sicurezza alimentare, la mobilità del futuro o la transizione energetica. In considerazione di questo obiettivo il team di gestione ha ceduto le posizioni su imprese energetiche convenzionali, banche di investimento USA e società come Apple e Amazon.

Entrambi i fondi integrano il concetto di investimento sostenibile di Raiffeisen Capital Management che comprende criteri di esclusione, criteri negativi e criteri positivi, fattori chiave di performance (KPI), un’analisi basata sugli SDG (Obiettivi di Sviluppo Sostenibile) e un ESG-Score sviluppato e calcolato internamente da Raiffeisen Capital Management.

Per il team di gestione è inoltre fondamentale l’impegno a influenzare in modo attivo le aziende in cui si investe o si intende investire attraverso il dialogo e il relativo esercizio del diritto di voto nelle assemblee degli azionisti.