Ennio Doris è morto. Banca Mediolanum ha annunciato la sua scomparsa con una nota. «Si è spento questa notte alle ore due e dodici minuti, all’età di 81 anni, Ennio Doris, fondatore e presidente onorario di Banca Mediolanum», recita il comunicato. «Ne danno il triste annuncio la moglie Lina Tombolato e i figli Sara e Massimo».

«Tutti i Family Banker, i dipendenti e i collaboratori di Banca Mediolanum si stringono uniti e partecipi attorno alla famiglia Doris e, con enorme commozione, rendono omaggio a Ennio Doris, grande uomo e straordinario imprenditore. In questi giorni di lutto la famiglia Doris desidera mantenere uno stretto riserbo che chiediamo di voler rispettare».

Ma ricordiamo chi è stato Ennio Doris. Nasce a Tombolo il 3 luglio del 1940. Per oltre quarant'anni è stato indiscusso protagonista della grande finanza italiana nonché imprenditore, banchiere e fondatore di Banca Mediolanum, una delle più importanti realtà del panorama bancario nazionale presente anche in Spagna, Germania e Irlanda.

Sposato dal 1966 con Lina Tombolato, lascia due figli - Massimo e Sara - e sette nipoti: Agnese, Alberto, Anna, Aqua, Davide, Luna Chiara e Sara Viola.

Nel 1992 gli viene conferita l'Onorificenza di Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana e nel 2002 quella di Cavaliere delLavoro. Sempre nel 2002 consegue il Master honoris causa in ''Banca e Finanza'' della Fondazione Cuoa. Dal 2000 al 2012 ha ricoperto la carica di Consigliere in Mediobanca S.p.A. e di Banca Esperia S.p.A. Dal 1996 è stato Amministratore Delegato di Mediolanum S.p.A, holding del Gruppo, sino al 2015, anno della fusione per incorporazione in Banca Mediolanum. Fino a allo scorso 3 novembre 2021 Ennio Doris ha ricoperto la carica di Presidente di Banca Mediolanum, giorno nel

quale è stato nominato, a seguito di delibera assembleare, Presidente Onorario. Ennio Doris ricopriva altresì la carica di Presidente Onorario di Fondazione Mediolanum Onlus.

Da bambino Ennio Doris sogna di diventare mediatore di bestiame come il padre, ma all'età di 10 anni si ammala di nefrite e

si concentra così sugli studi. Dopo il diploma in ragioneria presso lascuola superiore "Jacopo Riccati" (Treviso), inizia la carriera

lavorativa presso la Banca Antoniana di Padova nella filiale di San Martino di Lupari (Padova) dove lavora dal 1960 al 1968, per diventarepoi direttore generale delle officine meccaniche Talin di Cittadella (Padova) insieme all'industriale Dino Marchiorello, personaggio chiave nella vita di Ennio Doris.

Infatti, proprio un episodio vissuto con Marchiorello, costituirà un vero e proprio punto di svolta della vita di Ennio Doris: a bordo della Citroen Pallas nuova fiammante dell'industriale, Ennio Doris scopre che ''i suoi piedi affondano su una moquette morbidissima e avvolgente''. Salire su quella macchina fu una illuminazione, in un attimo gli fu tutto chiaro. Quell'uomo stava guidando l'auto dei suoi sogni, dirà in seguito: quell'uomo, stava ''guidando'' la sua vita.

Da lì Ennio Doris intuisce che, per guidare la propria vita, deve scegliere di diventare imprenditore. Vede l'amico Gianfranco Cassol fare il promotore e così nel 1969 inizia anch'egli l'attività nel campo della consulenza finanziaria presso Fideuram, occupandosi di gestione dei risparmi delle famiglie e, dal 1971 al 1981, in Dival (Gruppo Ras), dove partito con un gruppetto di collaboratori, in pochi anni arriva a gestire oltre 700 professionisti.

Durante quei primi importanti anni di esperienza sono innumerevoli gli incontri con clienti che gli affidano il loro ''denaro che viene dal sudore e dal sacrificio'' come ricorda lo stesso Ennio Doris. E' in particolare decisivo l'incontro e il dialogo

di una sera con un falegname che sceglie di investire una somma più che ragguardevole: 10 milioni di lire di circa quarant'anni fa. ''Signor Doris, sa cosa le ho dato?'' mi domanda il falegname ''Sì, 10milioni'', rispondo io. ''No, si sbaglia'', mi dice. Mi fa vedere i calli impressionanti della mano destra e aggiunge: ''le ho dato questi! E si ricordi che io non posso permettermi di ammalarmi, perché altrimenti la mia famiglia non va avanti''.

Quell'incontro segna per sempre la sua vita professionale. ''Lì ho capito quello che dovevo fare: aver successo non perché sono bravo a vendere qualcosa, ma perché sono utile alle persone. Per farlo, però, devo avere a disposizione tutti gli strumenti necessari, compresi quelli bancari'', per realizzare quel progetto imprenditoriale in grado di offrire ai clienti risposte a tutti i bisogni finanziari delle persone.

Così, nel febbraio 1982, dopo l'incontro a Portofino con Silvio Berlusconi e con il supporto imprenditoriale e logistico del Gruppo Fininvest, Ennio Doris fonda Programma Italia, la prima rete di consulenti globali nel settore del risparmio, con un'idea tanto semplice quanto potente e innovativa: ''diventare il punto di riferimento della famiglia italiana per il risparmio''. Inventa così un nuovo modo di fare banca, avvicinando la finanza alle persone e creando un modello industriale precursore dei tempi.

Nei primi anni Novanta “importa” dal Regno Unito l’idea di una banca senza sportelli, quando internet inizia a muovere i primi passi anche in Italia. Un’intuizione, anche questa, in cui scorge con lungimiranza le trasformazioni che ancora oggi investono profondamente il settore bancario. La sua è una scommessa sul futuro, un invito a non aver paura. Perché l’intelligenza e la capacità di costruire fiducia tra le persone resteranno al centro di tutto: “le filiali faranno la fine delle cabine telefoniche. Ma non sparirà la presenza umana” avrà modo di commentante negli anni successivi. Nella sua visione, infatti, questo innovativo modello di banca assegna un ruolo ancor più cruciale alle persone: “consulenti che guidano il cliente nelle scelte fondamentali della loro vita, in un mondo sempre più complesso”.

Nel 1995 nasce Mediolanum S.p.A., la holding a cui fanno capo tutte le società del conglomerato del Gruppo, e questa riorganizzazione permette la quotazione in Borsa nel 1996 e, nel 1998, l’ingresso nel listino Mib30. Nel 1997 Programma Italia si trasforma in Banca Mediolanum, la più innovativa banca telematica d'Italia, nata senza sportelli, la prima a dare il servizio di home banking con telefono e il teletext con il televisore di casa, fondendo così le potenzialità dell’approccio tecnologico con la professionalità del consulente finanziario. Nello stesso anno nasce in Irlanda Mediolanum International Funds Limited, società di Gestione del risparmio.

Nel 2000 Banca Mediolanum dà il via al processo di espansione all'estero approdando dapprima in Spagna per replicare il modello di successo italiano attraverso l’acquisizione del Gruppo Bancario Fibanc e proseguendo poi, l’anno successivo, con l'acquisto di Gamax Holding AG e di Bankhaus August Lenz & Co in Germania.

Sempre nel 2000 Ennio Doris ed Enrico Cuccia siglano un’alleanza che si concretizza in un accordo di joint venture e di scambio azionario fino al 2% tra Mediolanum e Mediobanca.

Siamo ancora nel 2000 quando il fondatore di Banca Mediolanum traccia un cerchio sulle sabbie di un lago salato per spiegare il suo nuovo modello di banca: quella "costruita intorno a te”. Profondo innovatore, Ennio Doris rompe gli schemi canonici anche della comunicazione e si mette in gioco in prima persona divenendo testimonial della campagna pubblicitaria della banca affinché i clienti conoscano e vedano il volto del banchiere a cui affidano i loro risparmi.

Nel 2008 il testimone aziendale passa al figlio Massimo che da allora è alla guida di Banca Mediolanum come amministratore delegato portando la società a diventare una realtà ancor più di successo tra i principali player nel mercato bancario e del risparmio gestito in Italia e in Europa.

Il cambio generazionale in comunicazione di Banca Mediolanum, invece, avviene nel 2015 quando lo storico testimonial Ennio cede il passo al figlio Massimo che in piena continuità diviene il nuovo volto della pubblicità della banca.

Nel settembre 2008 il fallimento Lehman Brothers coglie di sorpresa i mercati di tutto il mondo innescando una crisi economica mondiale senza precedenti. Per volontà di Ennio Doris, Banca Mediolanum decide di agire tempestivamente per tutelare gli 11 mila clienti che hanno subìto perdite con le polizze index linked collegate ai titoli Lehman. I due azionisti di maggioranza, la famiglia Doris e il gruppo Fininvest, scelgono così di intervenire a proprie spese rimborsando con 120 milioni di euro gli 11mila clienti impattati, senza esporre in alcun modo gli azionisti di minoranza della banca.

È un segnale concreto di vicinanza alle persone. Per Ennio Doris, “un’occasione per dimostrare che siamo diversi” dagli altri e “il miglior investimento della mia vita” come avrà modo di ricordare in più occasioni. L’anno dopo, infatti, i risultati commerciali toccano 5,8 miliardi di raccolta netta, quasi il doppio del 2007. Perché la fiducia genera fiducia. E come spesso ha ricordato: “il miglior modo per essere egoisti è essere altruisti”.

La volontà di essere concretamente vicini ai clienti, di voler fare di più o dare di più appartiene da sempre alla visione di Ennio Doris della quale è totalmente permeata la



cultura e l’identità aziendale di Banca Mediolanum. Lo testimoniano le numerose iniziative solidali messe in campo in occasione di catastrofi naturali, calamità finanziarie, alluvioni, terremoti in cui la banca è intervenuta a sostegno di clienti e collaboratori mediante erogazioni liberali pari a 230 milioni di euro in totale, dal primo intervento, datato 1994, in poi.

L’impegno a ricercare sempre soluzioni innovative in grado di favorire la crescita delle imprese e del Paese è una costante nel percorso di Ennio Doris. La sua idea di sradicare il sistema bancocentrico e di creare collegamenti diretti tra il risparmio privato e l’economia reale gli fa individuare nei Piani Individuali di Risparmio uno strumento prezioso, una rivoluzione su cui decide di scommettere con decisione ed energia nel 2017 facendosi apripista e portavoce verso l’intero sistema del risparmio gestito italiano. Da quel momento, decide di incontrare centinaia di imprenditori in tutta Italia, provincia per provincia, rilasciando numerose interviste sul tema ed invitando tutta l’industria finanziaria a seguirlo e a scommettere su questa nuova rivoluzione a beneficio di tutto il Paese. Con tenacia, continua a difendere la sua scelta sui Per, chiedendo ancora nel 2021 la loro ripartenza, sempre con lo stesso importante obiettivo: “canalizzare l'enorme risparmio privato italiano verso l'economia reale, perché se tutti si lanciano su questo nuovo strumento la creazione di un mercato finanziario in Italia sarà più rapida, a beneficio della modernizzazione del Paese”.

Tenacia, impegno, dedizione costante sono anche i tratti fondamentali dello sport più “popolare” per eccellenza: il ciclismo, per cui Ennio Doris nutre, non a caso, una passione vera e sincera, che lo fa annoverare tra i principali opinionisti, commentatori e autori di libri che hanno narrato non solo lo sport ma l’epopea di un’epoca. La storia di quell’Italia che ha fatto della ricostruzione del secondo dopoguerra il vanto di un’intera nazione. “C’è anche domani” (Sperling & Kupfer) è il titolo del primo libro a lui dedicato in cui ricorda la frase detta da suo papà Alberto dopo una sconfitta di Fausto Coppi: andare oltre, pensare sempre positivamente al futuro nonostante tutto.

Attraverso questa passione, Banca Mediolanum intreccia da quasi vent’anni la sua storia con quella del Giro d’Italia in qualità di sponsor della Maglia Azzurra del Gran Premio della Montagna. Simbolo di dedizione, passione, fatica ed italianità, perché come ricorda Doris, “in salita si va più piano, esattamente come avviene nei momenti di crisi economica. Il passo si fa più lento, ma è nelle difficoltà che si capisce quanto uno vale”. Il 3 luglio del 2020, in occasione del suo ottantesimo compleanno, la famiglia, la banca, gli amici di una vita e le persone a lui care gli dedicano il libro “Ennio Doris, 80 anni di ottimismo. L’uomo che non smette di sognare” (Mondadori).

Anche nel periodo più difficile della storia recente dell’Italia, con il Paese alle prese con l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, Ennio Doris non ha mai smesso di guardare al futuro con il suo ottimismo concreto e pragmatico. Nel marzo del 2021 ha definito ivaccini “le nostre Forze Alleate, che progressivamente stanno liberando le popolazioni dall'oppressione pandemica” invitando tutti quanti a guardare con fiducia al momento in cui saremmo stati finalmente liberi dalla pandemia per ripartire di slancio: “dobbiamo farci trovare pronti per quando saremo liberati dal virus. Personalmente, vedo già molte condizioni favorevoli”. Inguaribile ottimista, banchiere illuminato, pronto a fare la propria parte per il suo amato Paese, uomo guidato da una fortissima fede cattolica e mosso da un sincero principio di restituzione : Ennio Doris lascia un’eredità di valori e di visione che saranno sempre fonte d’ispirazione per Banca Mediolanum e per coloro che hanno conosciuto e collaborato con lui.