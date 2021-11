Giuliani stasera ricorda Doris In diretta alle 18.20 su InvestireNow

Pietro Giuliani, presidente di Azimut Holding, è probabilmente con il compianto Ennio Doris il personaggio che ha inciso di più sullo sviluppo del risparmio gestito e della consulenza finanziaria in Italia. E tra i due c'era grande stima e amicizia, al di là dell'essere a capo di due aziende storiche competitor del mercato delle reti. Giusto quindi affidare a Giuliani il ricordo del patron di Banca Mediolanum in una edizione straordinaria di Investire Now in diretta oggi a partire dalle 18.20 sul sito internet www.investiremag.it e sui canali Youtube di Economy Group e sul canale FB di Investiremag.it. In collegamento ci sarà il direttore di Investire Sergio Luciano, condurrà la puntata il caporedattore di Investire Marco Muffato.