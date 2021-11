IG amplia la propria offerta

IG Italia è lieta di annunciare di aver ampliato la propria offerta di trading sulle criptovalute, mettendo a disposizione dei propri clienti quattro nuove valute digitali: Polkadot (DOT), Dogecoin (DOGE), Uniswap (UNI) e Chainlink (LINK). Il primo è uno dei più forti progetti dopo Bitcoin ed Ethereum, ed ha vissuto un periodo di enorme crescita anche sui mercati grazie alla sua coin DOT, mentre il secondo è stato a inizio 2021 una delle coin più chiacchierate e volatili anche per i frequenti interventi di Elon Musk.

I nuovi strumenti si aggiungono a quelli già presenti e a disposizione dei clienti IG per le attività di trading con i CFD: Bitcoin, Ether, Litecoin, Bitcoin cash, Stellar (XLM), NEO ed EOS.

Il trading su criptovalute permette di negoziare sui prezzi di mercato senza bisogno di possedere l’asset e, allo stesso tempo, IG garantisce al cliente la tutela dei propri fondi grazie al conto protetto e agli stop loss garantiti. IG permette inoltre di fare trading sulle 10 criptovalute più importanti in una singola operazione tramite l’indice Crypto 10.

La scelta di ampliare l’offerta deriva dal costante impegno di IG nel fornire ai propri clienti soluzioni di trading in linea con i loro obiettivi di investimento e con i trend di mercato più attuali. Per questo motivo, in futuro, l’offerta di IG su questo fronte si amplierà ulteriormente, sia per quanto riguarda le tipologie di prodotto che i sottostanti.

Fabio De Cillis, Country Manager per l’Italia di IG, ha dichiarato:

“Il mercato sta manifestando un interesse sempre maggiore per le criptovalute e, di conseguenza, per questo tipo di soluzioni di investimento. Questo ci ha portato ad ampliare ulteriormente la nostra offerta in questa asset class, confermando l’impegno di IG nell’innovazione della gamma prodotto e la sua capacità di rispondere in maniera efficace alle esigenze in continua evoluzione della clientela”.