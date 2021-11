Societe Generale quota i primi certificati sul nuovo indice sostenibile italiano (Mib® Esg)

Societe Generale, banca leader su Borsa Italiana, ha messo a disposizione degli investitori, sul SeDeX di Borsa Italiana, i primi certificati sul nuovo indice azionario MIB® ESG, l’indice dedicato alle blue-chip quotate su Borsa Italiana che presentano le migliori pratiche in materia ambientale, sociale e di governance (ESG).

In particolare, Societe Generale ha emesso due nuovi Certificati a Leva Fissa 7x Long (ISIN DE000SF6UT37) e -7x Short (ISIN DE000SF6UT45) e un nuovo Certificato Benchmark senza leva (ISIN DE000SF6UT03).

L’indice MIB® ESG, gestito e calcolato da Euronext Paris, fornisce un’esposizione a 40 società selezionate secondo criteri ESG, definiti dalla primaria agenzia di rating ESG europea Vigeo Eiris (Moody’s), partendo dalle 60 società italiane più liquide ed escludendo le società impegnate in attività non compatibili con gli investimenti ESG. La composizione dell’indice viene rivista su base trimestrale e ponderata in base alla capitalizzazione di mercato aggiustata per il flottante.

Costanza Mannocchi, Head of Exchange Traded Products di Societe Generale in Italia, ha commentato: “In un contesto di mercato nel quale i criteri di sostenibilità sono sempre più al centro delle scelte di investimento, la nascita del primo indice ESG per investire sulle blue chip italiane rappresenta una tappa importante per il mercato italiano. Per questo siamo orgogliosi di essere il primo emittente ad offrire certificati che consentano, sia in ottica di trading che di investimento, di esporsi al nuovo indice ESG di riferimento del mercato italiano”.

Questi certificati non hanno una scadenza predefinita (open-end). Il loro rimborso può avvenire durante la vita del prodotto a discrezione dell’Emittente o dell’investitore secondo le modalità previste nelle Condizioni Definitive del prodotto. L’investitore può altresì vendere il prodotto sul mercato, nel quale Societe Generale ha assunto impegni di liquidità infragiornaliera.

Gli SG Certificati a Leva Fissa, classificati come certificati a leva secondo la classificazione Acepi, replicano indicativamente (al lordo di costi, imposte ed altri oneri) la performance giornaliera del sottostante moltiplicata per la leva fissa positiva o negativa. La Leva Fissa viene ricalcolata ogni giorno ed è valida solo intraday e non per periodi di tempo superiori al giorno (c.d. compounding effect). Nel caso di movimenti estremi ed avversi del mercato, è previsto un meccanismo automatico di Rettifica Infragiornaliera della leva. Tale meccanismo è volto ad evitare che il valore del prodotto diventi negativo, tuttavia in alcune circostanze di mercato non consente di evitare che il valore del prodotto si azzeri. Questi prodotti sono altamente speculativi e presuppongono un approccio di breve termine e un monitoraggio continuo dell’investimento.