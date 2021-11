Cbre, Calzavacca head of Alternative investments Italy

Cbre, leader al mondo nella consulenza immobiliare, ha nominato Andrea Calzavacca head of Alternative investments Italy.

Col supporto del team che guida, Calzavacca si occuperà dell’espansione di tutte le attività di alternative investments e dell’analisi di nuove opportunità in ogni sottomercato (data center, infrastrutture di telecomunicazione, parking facilities etc.), collaborerà con Martina Muehlhofer, head of Capital Advisors, nelle operazioni legate agli investimenti nel segmento Healthcare e affiancherà Andrea Mancini, head of Residential investment properties, nello sviluppo di nuove fasce di mercato legate al Senior Living.

“Il mercato è sempre più interessato agli investimenti nelle asset class Alternatives anche nel nostro Paese”, dichiara Silvia Gandellini, head of Capital markets e A&T Landlord High Street. “Andrea, con la sua pluriennale esperienza nel settore e l’estrema competenza e professionalità che lo contraddistinguono, saprà indubbiamente dare valore aggiunto a un segmento che vedrà di certo un’espansione nei prossimi anni”.

Calzavacca, in Cbre dal 2015, continuerà a riportare a Silvia Gandellini e a gestire anche le attività di Loan Advisory, di cui è responsabile da 4 anni.