L'Ocf sospende un consulente finanziario

G. V. è stato sospeso per un mese dall’Albo unico dei consulenti finanziari dal Comitato di vigilanza dell’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari, presieduto da Carla Rabitti Bedogni, in seguito a segnalazione di Fideuram. Si legge tra l’altro nella delibera che “la condotta posta in essere, ancorché abbia interessato un limitato numero di clienti, si è protratta per un significativo arco temporale, determinando l’esecuzione di un considerevole numero di operazioni di investimento”.