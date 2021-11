Gruppo Nsa, partnership con LeasePlan per il noleggio a lungo termine

Il gruppo Nsa, specializzato nella intermediazione creditizia e nei servizi di consulenza assicurativa e di finanza agevolata per le Pmi, ha annunciato l’ampliamento della propria offerta a un vantaggioso servizio di noleggio a lungo termine grazie all’accordo siglato con LeasePlan, uno dei principali player di questo settore.

La partnership permetterà alle imprese clienti del Gruppo Nsa di accedere a un vasto assortimento di autovetture e veicoli commerciali fino a 35q, la possibilità di personalizzare tutti i servizi di assistenza e garanzia sull’autoveicolo e di godere di super offerte su soluzioni a pacchetto.

In particolare, il servizio offre soluzioni finalizzate a una gestione ottimale delle esigenze di mobilità delle imprese, che preferiscono non avere l’onere della gestione di una flotta auto, desiderano un budget di spesa fisso per poter pianificare i costi senza imprevisti e vogliono utilizzare veicoli sempre nuovi e sicuri visto che la manutenzione è compresa nei canoni mensili e le vetture vengono sostituite mediamente ogni 36 mesi.

“La partnership con LeasePlan rappresenta un altro tassello nell’offerta sempre più variegata dedicata alle imprese del Gruppo NSA” - ha dichiarato Giovanni Salemi, Direttore Commerciale del Gruppo NSA. “Riteniamo sempre più strategico ampliare la nostra visione del business proponendo ai nostri clienti servizi aggiuntivi di alta qualità e una consulenza a tutto campo che risponda alle nuove necessità del mercato”.

“Siamo veramente orgogliosi di poter affiancare il Gruppo NSA, una realtà consolidata e performante con oltre 20 anni di esperienza nel settore della mediazione creditizia, ha dichiarato Alberto Viano, Amministratore Delegato di LeasePlan Italia. Attraverso la loro presenza sul territorio, LeasePlan avrà l'opportunità di incrementare la proposizione del noleggio a lungo termine e la gestione di auto e veicoli commerciali al target della piccola e media impresa, diffondendo ulteriormente la cultura del noleggio e della mobilità sostenibile”.