Lazard Am, un fondo long-short credit nella gamma Ucits alternative

Lazard Asset Management (LAM) annuncia l’ampliamento della sua piattaforma di investimenti alternativi: il Lazard Coherence Credit Alternative Fund, è un fondo UCITS gestito secondo la strategia Coherence che vanta un track record quasi decennale. Il Fondo investe principalmente in obbligazioni investment grade, crossover e high yield in Europa e Nord America.

Gestito da Sal Naro, Vincent Mistretta, Michael Cannon e Sanjay Aiyar, il Fondo pone l'accento sulla generazione di rendimenti assoluti costanti e sulla preservazione del capitale, cercando al contempo di limitare la volatilità dei tassi di interesse attraverso meccanismi di copertura e altri strumenti di gestione del rischio.

Lanciata nel 2012, la strategia Coherence Long/Short Credit si basa sulla filosofia secondo la quale i mercati del reddito fisso sono un'estensione di quelli azionari, e ricerca attivamente un vantaggio "early mover" investendo in anticipo rispetto allo spread di rendimento, alle variazioni di prezzo guidate dagli utili e allo slancio dei rating creditizi.

“I tassi di interesse costantemente bassi hanno portato ad un'impennata delle emissioni di debito societario. Tuttavia, il mutevole contesto economico ed il possibile ritiro degli stimoli monetari da parte della banca centrale potrebbero portare ad una significativa migrazione del credito, creando insidie per quegli investitori che sono scesi lungo scala dei rating in cerca di rendimento", ha affermato Sal Naro, Managing Director e Portfolio Manager Lazard Coherence Team. "Considerando le obbligazioni come un'estensione dei mercati azionari, piuttosto che adottare un approccio tradizionale per il reddito fisso, cerchiamo di identificare in anticipo la migrazione del settore e degli spread creditizi, portando ad un maggiore potenziale di rendimento, e cercando di limitare i rischi per gli investitori".

Per valutare i potenziali investimenti, il team inizia con una visione macro top-down, che identifica le opportunità tra settori e al loro interno. Viene quindi utilizzato un modello multifattoriale proprietario per identificare sistematicamente potenziali opportunità long e short. Un'ulteriore due diligence da parte del team può sfruttare la ricerca degli analisti azionari globali di Lazard. Le allocazioni all’interno del portafoglio sono raggruppate in base ai fattori di rendimento atteso (ad esempio, holding core, event-driven, relative value) e sono gestite attivamente in base alle potenziali opportunità di mercato e al panorama macroeconomico.

Il Fondo è disponibile agli investitori in Italia, Regno Unito, Irlanda, Svizzera, Germania, Austria e Francia.

Al 30 settembre 2021, la piattaforma di investimenti alternativi di Lazard, che include il Lazard European Alternative Fund, long / short equity e il Lazard Rathmore Alternative Fund, Convertible Arbitrage, gestisce circa 3,9 miliardi di dollari.