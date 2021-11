Risparmiatori al servizio del clima: si può eccome

Il cambiamento climatico ha bisogno anche del settore finanziario. Fornire capitali alle aziende, ai progetti e alle innovazioni più adatti a sostenere e a trarre profitto da questa transizione, e il compito degli investitori. Il cambiamento è uno sforzo collettivo, che va portato avanti insieme a governi, regolatori, aziende, banche e individui. E anche se i governi sono probabilmente gli attori con maggiore potere, non ci si può limitare ad aspettare che siano questi a proporre la soluzione: il bene comune è una responsabilità comune. E in questo sforzo comune, le società di gestione del risparmio metteranno in campo il potere di circa centomila miliardi di dollari.

«Questo potere collettivo deriva dalla capacità di decidere se allocare o meno il capitale», commenta Hans Stoter, global head of Axa Im Core (nella foto a lato). «Deriva da un engagement efficace in grado di guidare il processo decisionale del management delle aziende, nel tentativo di favorire lo sviluppo di un'economia globale sostenibile. Ma il punto cruciale in questo momento è l'integrità di questo impegno. Tutti vogliamo porci degli obiettivi impegnativi e dimostrare che siamo dei pionieri coraggiosi sulla strada verso il Net Zero. Ma questa aspirazione è stata oggetto di critiche negative, con aziende e istituzioni finanziarie accusate di “greenwashing”, poiché hanno avviato la macchina del marketing green prima di essersi messi realmente al passo a livello operativo. Anche il nostro settore deve affrontare accuse simili, e questo crea due problemi evidenti».

Il primo problema individuato da Stoter è rappresentato da quelle società che pensano si parli di Esg solo a scopo di marketing, o in risposta alla regolamentazione. Fattore che fa ridurre significativamente il potere dell’impegno degli investitori verso queste aziende. Non è esagerato sottolineare quanto sia importante la credibilità di un gestore responsabile, quando cerca di persuadere un amministratore delegato ad adottare un modello di business più sostenibile. «In secondo luogo», dice, «se gli asset owner non credono nel valore dell'integrazione Esg e dell'impact investing, non verranno indirizzati abbastanza capitali verso queste strategie. Di conseguenza, non ci sarà un’adeguata differenziazione nel costo del capitale tra le aziende che si comportano meglio e quelle che si comportano peggio. E questo rischia di rallentare o far deragliare i nostri sforzi collettivi».

Quindi, cosa dobbiamo fare? «Noi gestori patrimoniali dobbiamo mostrare al mondo che siamo seri riguardo la creazione di un vero cambiamento - ed essere chiari sui motivi per cui lo facciamo», spiega l’esperto. «Dobbiamo essere aperti sui nostri obiettivi di investimento responsabile e sull'impatto che la nostra convinzione ha sulla selezione dei titoli o sull’asset allocation. E dobbiamo presentare buone argomentazioni, ancorate alla mentalità di transizione, quando decidiamo di tenere in portafoglio un’azienda che emette gas serra. Se vogliamo continuare a offrire prodotti d'investimento che forniscano rendimenti nei prossimi anni, non possiamo, in massa, abbandonare ogni asset che produce un kg di CO2. Non tutti i clienti si troveranno a loro agio nel passare dall’accogliente mondo dei servizi tradizionali o dei trasporti alle start-up più innovative nel campo delle energie rinnovabili».

Il ritmo del cambiamento deve essere gestito con sensibilità, le aziende migliori devono essere premiate, le aziende in transizione devono essere sostenute e il nostro approccio deve essere comunicato chiaramente. «Naturalmente», precisa Stoter, «forniremo il capitale utile a sostenere una nuova coorte di aziende Net Zero, ma finanzieremo anche le aziende esistenti visionarie e determinate ad adattarsi».

«Dobbiamo anche mostrare coraggio nel nostro engagement verso le aziende», prosegue. «Dobbiamo dimostrare un atteggiamento proattivo e obiettivo sulle leve che possiamo usare, come il diritto di voto, per influenzare il processo decisionale aziendale sul cambiamento climatico. Dobbiamo essere chiari sul fatto che un approccio di investimento più sostenibile fornirà rendimenti finanziari più solidi e duraturi negli anni e nei decenni a venire. E che con un cambiamento climatico significativo arrivano rischi significativi. Dobbiamo inoltre puntare a costruire prosperità a lungo termine, affrontando sfide di lungo termine, piuttosto che concentrarci sul rendimento percentuale del prossimo trimestre».

Tutte queste riflessioni indicano una serie di azioni da intraprendere ora, che includono l’engagement nei confronti dei maggiori responsabili delle emissioni di carbonio per spingerli a cambiare e a disinvestire se rifiutano o procedono troppo lentamente; finanziare la transizione delle aziende che si impegnano a costruire modelli operativi più sostenibili; utilizzare e continuare a sviluppare strumenti Esg per individuare rischi e opportunità; e prendere l'iniziativa, poiché serve una spinta a livello di settore per essere più efficaci.

«Il nostro settore ha bisogno di grandi investitori che si impegnino oggi», dice l’esperto. «Il rischio di greenwashing è reale. Ma se da un lato è giusto esaminare da vicino gli impegni delle aziende (e fare attenzione ai nostri), dall’altro non dobbiamo finire bloccati dall’inerzia mentre la marea avanza».