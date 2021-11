WisdomTree lancia tre Etp su panieri di criptovalute

WisdomTree, sponsor di prodotti ETF (exchange traded fund) ed ETP (exchange traded product), ha ampliato la propria gamma di prodotti sugli asset digitali lanciando tre nuovi ETP a replica fisica su panieri di criptovalute.

Gli ETP (Exchange Traded Products) WisdomTree Crypto Market (BLOC), WisdomTree Crypto Altcoins (WALT) e WisdomTree Crypto Mega Cap Equal Weight (MEGA), quotati oggi sulla borsa svizzera SIX e su Börse Xetra, sono stati autorizzati alla vendita in tutta l’Unione Europea. Gli ETP replicano gl’indici proprietari sviluppati da WisdomTree in collaborazione con CF Benchmarks.

Jason Guthrie, Head of Digital Assets, Europa, WisdomTree, ha dichiarato: “Crediamo nelle potenzialità di questa nuova asset class. Si tratta di una tecnologia veramente trasformativa con un ritmo d’innovazione davvero straordinario. Oggi l’asset class, che non esisteva prima del 2009, cattura un valore di 2,6 trilioni di dollari. Poiché inevitabilmente continua a crescere d’importanza, le istituzioni hanno ora bisogno di strumenti sempre più sofisticati che consentano loro di garantire ai propri clienti un accesso efficace ed efficiente sui mercati delle criptovalute. È esattamente quanto abbiamo sviluppato con questi prodotti: una gamma di ETP su panieri di livello istituzionale che consente agli investitori di ottenere un’esposizione diversificata sui mercati delle criptovalute e, più in generale, di partecipare alla crescita potenziale dell’economia decentralizzata, comprese criptovalute native, pagamenti, contratti intelligenti, DeFi e NFT. Si tratta di tecnologie davvero dirompenti e ci aspettiamo che il peso dell’asset class cresca all’interno dei portafogli degli investitori”.

WisdomTree Crypto Market (BLOC)

BLOC è un ETP ponderato per la capitalizzazione di mercato a flottante libero; lo strumento fornisce esposizione a un paniere diversificato di monete digitali che rappresenta circa il 70% della capitalizzazione di mercato delle criptovalute [4]. Questo prodotto è stato ideato per coloro che cercano un’ampia esposizione alla parte liquida e consolidata del mercato delle criptovalute. L’indice sottostante dell’ETP è attualmente composto da Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Cardano, Bitcoin Cash, Litecoin, Polkadot e Solana. L’ETP è ribilanciato su base annuale per catturare meglio il momentum dell’ecosistema degli asset digitali. Per la capitalizzazione di mercato di Bitcoin ed Ethereum, la ponderazione combinata di queste criptovalute nell’ETP ha un tetto massimo del 75%. Le singole componenti hanno un limite di ponderazione massima del 45% e un’allocazione minima del 2,5% per asset digitale. BLOC ha un Total Expense Ratio (TER) dell’1,45%.

WisdomTree Crypto Altcoins (WALT)

WALT è un ETP ponderato per la capitalizzazione di mercato a flottante libero che fornisce esposizione a un paniere diversificato di altcoin[5]. L’ETP offre esposizione alle monete principali, escluse BTC ed ETH, ed è stato pensato per gli investitori che già dispongono di un’esposizione sulle monete mega cap (BTC ed ETH) e che desiderano diversificare senza modificare le partecipazioni già in essere. L’indice sottostante dell’ETP è attualmente composto da Cardano, Bitcoin Cash, Litecoin, Polkadot e Solana. L’ETP è anche ribilanciato su base annuale per catturare meglio il momentum dell’ecosistema degli asset digitali. Le singole componenti hanno un limite di ponderazione massima del 45% e un’allocazione minima del 2,5% per asset digitale. WALT ha un TER dell’1,45%.

WisdomTree Crypto Mega Cap Equal Weight (MEGA)

MEGA fornisce un’allocazione equal weight sugli asset digitali mega cap (attualmente sono Bitcoin (BTC) ed Ethereum (ETH)), con un ribilanciamento trimestrale. Con un TER dello 0,95%, Mega è l’ETP su paniere di criptovalute a replica fisica col prezzo più basso in Europa. L’ETP offre agli investitori un modo semplice, sicuro ed efficiente in termini di costi per ottenere esposizione sulla quota mega cap del mercato delle criptovalute. Ci aspettiamo che questo prodotto risulti appetibile per coloro che cercano un’esposizione diversificata alle criptovalute più affermate e per gli investitori che intendono catturare la potenziale sovraperformance ottenuta tramite il regolare ribilanciamento verso un’esposizione equal weight.

Attraverso gli ETP di WisdomTree sulle criptovalute, gli investitori possono accedere comodamente a tutta una gamma di asset digitali senza doverli detenere direttamente, archiviare chiavi di accesso private o interagire in alcun modo con la blockchain o l’infrastruttura della valuta digitale. Gli investitori hanno anche accesso a soluzioni di storage di livello istituzionale, senza la necessità d’istituirle da soli con una depositaria. Per garantire il massimo livello di sicurezza, WisdomTree si avvale di depositarie regolamentate e di livello istituzionale che impiegano strutture di cold storage estremamente sicure.

Alexis Marinof, Head of Europe, WisdomTree, ha aggiunto: “La nostra offerta si sta evolvendo e stiamo definendo una proposta costruita attorno al cliente e all’innovazione. Grazie alla nostra lunga storia nel campo dell’innovazione siamo in grado di offrire esposizioni che gli investitori non potrebbero trovare altrove in un wrapper ETP. L’interesse per le criptovalute rimane elevato e gli investitori professionali sono alla ricerca di prodotti innovativi e di un partner fidato che li supporti nel loro viaggio verso le criptovalute. C’impegniamo a rispondere alle esigenze degli investitori tramite un’attività di ricerca di alto profilo, con un engagement superiore nei confronti dei clienti e creando prodotti di prim’ordine. Poiché quest’asset class attrae sempre più l’interesse degli investitori continueremo a investire nella nostra piattaforma e nelle nostre capacità per assicurarci di essere sempre all’avanguardia”.