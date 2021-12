Alpenbank, accordo con Alpenbank sull'oro in banca

Italpreziosi, società operante nella produzione, trading e commercio di metalli preziosi, lingotti e oro da investimento, comunica di aver sottoscritto un accordo con AlpenBank per la compravendita di oro da investimento. Grazie alla partnership con AlpenBank, banca privata presente nel Nord Italia e, in particolare, nell’Alto Adige, si offrirà la possibilità ai clienti della banca di investire in lingotti, con la sicurezza e l’affidabilità garantite da Italpreziosi. I lingotti, che rispettano i massimi standard internazionali di qualità, sono custoditi in caveaux dedicati e disponibili in diverse dimensioni.

Andrea Sirtori, responsabile del team Oro da investimento di Italpreziosi, commenta: «La nostra strategia di sviluppo tramite accordi con le principali banche italiane particolarmente radicate sul territorio si conferma anche con questa nuova partnership. Siamo convinti di offire un servizio di estrema qualità e sicurezza che può costituire un asset class alternativa anche per l’investitore non professionale».

Norbert Alber, direttore di AlpenBank: “Dopo tanti anni di proficua collaborazione, l’allargamento della partnership che annunciamo oggi testimonia la soddisfazione nostra e dei nostri clienti per il servizio offerto da Italpreziosi, che si è sempre dimostrato di ottimo standing. I nostri clienti private apprezzano molto la possibilità di investire oltre che in valori mobiliari anche in lingotti, diversificando così il loro portafoglio”.