Invesco lancia l'Etp su Bitcoin per investitori istituzionali

Il Bitcoin (BTC) rappresenta il 42% dell'intero mercato delle criptovalute da 2 trilioni di dollari USA e, con oltre 2 miliardi di dollari di Bitcoin scambiati ogni giorno sulle borse digitali di tutto il mondo, è la criptovaluta più liquida. Tuttavia, nonostante le sue dimensioni e l'alta liquidità, molti investitori professionali hanno avuto difficoltà a trovare un approccio di "livello istituzionale" sufficientemente solido per investire.

Invesco cerca di soddisfare questa richiesta con il lancio di un ETP Bitcoin progettato per investitori sofisticati che desiderano ottenere un'esposizione diretta ed efficace alla criptovaluta. Con una struttura simile a quella del loro affermato prodotto in oro fisico, Invesco Physical Bitcoin ETP sarà garantito al 100% da partecipazioni in asset digitali sottostanti con l'obiettivo di fornire la performance di prezzo del Bitcoin, meno una commissione fissa annuale dello 0,99%.

Giuliano D’Acunti, Country Head di Invesco per l’Italia, ha dichiarato: "Nell'ultimo anno abbiamo avuto numerose conversazioni con investitori istituzionali che volevano includere le criptovalute nei loro portafogli. Le domande più comuni riguardavano gli aspetti pratici dell'investimento, come la custodia degli asset, la gestione del rischio, la negoziazione e la valutazione. L'elemento interessante è che sono le stesse domande che le persone ponevano sui prodotti in oro fisico. Dieci anni dopo, i prodotti finanziari possono ancora offrire una risposta naturale a queste richieste".

CoinShares, il maggiore e più longevo gestore di asset digitali in Europa, è lo sponsor dell’indice nonché agente di esecuzione per Physical Bitcoin ETP.

I bitcoin saranno custoditi per conto dell'ETP di Invesco da Zodia Custody, un depositario di asset digitali con sede nel Regno Unito, registrato presso la FCA come Crypto Asset Business ai sensi della normativa antiriciclaggio del Regno Unito. Zodia Custody è stata incubata da SC Ventures, il ramo innovativo di Standard Chartered. Northern Trust è co-investitore in Zodia Custody e amministratore di Invesco ETP.

Sebbene Physical Bitcoin ETP sia il primo prodotto di Invesco direttamente collegato agli asset digitali, la società ha offerto agli investitori un'esposizione alla tecnologia blockchain sottostante per oltre due anni tramite un fondo negoziato in borsa.