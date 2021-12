Acomea Sgr premiata come Great place to work

AcomeA SGR – Società di Gestione del Risparmio specializzata in fondi comuni d’investimento e gestioni patrimoniali – è stata certificata “Great Place To Work Italia 2021”, ottenendo così il riconoscimento che contraddistingue le migliori società per le quali lavorare in Italia.

Un great place to work è infatti un ambiente in cui tutti, indipendentemente dalle caratteristiche personali, dal ruolo ricoperto in azienda e dalle mansioni svolte, riconoscono di lavorare in un luogo dall’eccellente cultura organizzativa.

L’87% dei collaboratori di AcomeA SGR - compilando il questionario Trust Index© sull'analisi di clima aziendale - ha espresso la propria opinione sull'ambiente lavorativo. Le dimensioni su cui i dipendenti sono stati chiamati a esprimere un giudizio sono cinque: credibilità (il 79% dei dipendenti di AcomeA riconosce questo valore alla società), rispetto (81%) ed equità (80%), che misurano la fiducia dei dipendenti nei loro manager, mentre orgoglio (80%) e coesione (85%), mirano a valutare il rapporto dei dipendenti con il proprio lavoro e l’azienda, le loro sensazioni, e la relazione nel luogo di lavoro con gli altri colleghi.

Questo risultato testimonia l’impegno di AcomeA SGR nel costruire un ambiente di lavoro familiare, che si manifesta chiaramente nella possibilità di dialogare con trasparenza a tutti i livelli, condividendo esperienze sia umane sia lavorative, in una struttura snella, altamente dinamica e stimolante da un punto di vista professionale, che punta al cambiamento, senza subirlo.

Daniele Cohen, Direttore Generale di AcomeA SGR dichiara: “AcomeA SGR si contraddistingue per essere un’azienda giovane e inclusiva. La chiave del successo è legata al potenziale e alle competenze di tutte le persone che ne fanno parte, risorse preziose le cui riflessioni e idee vengono accolte per evolvere e innovare costantemente nel tempo. Siamo molto soddisfatti di aver ottenuto la certificazione GPTW al primo tentativo. Facciamo tesoro dei punti di forza certificati e, soprattutto, lavoreremo sulle aree di miglioramento, per incrementare ulteriormente la qualità del clima aziendale e la soddisfazione di tutti i collaboratori”.