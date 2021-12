CNP Assurances acquista le attività di assicurazione vita di Aviva in Italia

CNP Assurances annuncia la finalizzazione dell'acquisizione di alcune attività di assicurazione vita italiane di Aviva, avviata il 4 marzo 2021. Il perimetro della transazione comprende le seguenti attività di assicurazione sulla vita italiane di Aviva:

- il 51% della società di assicurazione vita Aviva S.p.A. partecipata al 49% da UniCredit. Aviva S.p.A. cambierà denominazione sociale per diventare CNP Vita Assicura;

- il 100% della società di assicurazione vita Aviva Life S.p.A. Aviva Life S.p.A. cambierà la propria denominazione sociale in CNP Vita Assicurazione;

- il 92,99% di Aviva Italia Servizi S.c.a.r.l., che fornisce servizi di supporto alle due compagnie di assicurazione sulla vita. Aviva Italia Servizi S.c.a.r.l. cambierà denominazione sociale per diventare CNP Vita SCARL.

Entrambe le compagnie di assicurazione vita propongono prodotti di risparmio e di protezione competitivi e innovativi. Il prezzo d'acquisizione di 543 milioni di euro è stato finanziato da CNP Assurances tramite fondi propri. L'impatto stimato sul coefficiente di copertura dell'SCR del Gruppo è di circa 7 punti percentuali.Conformemente all'accordo firmato a marzo 2021 tra UniCredit S.p.A. e CNP Assurances, e nell'ambito degli accordi di partenariato attualmente in vigore tra CNP Assurances e UniCredit S.p.A., che comprendono in particolare un patto parasociale relativo a Aviva S.p.A., UniCredit può esercitare, a sua discrezione e fino al 30 dicembre 2021, un'opzione d'acquisto concessa da CNP Assurances, che consente a UniCredit di acquisire il 51% detenuto da CNP Assurances in Aviva S.p.A. al prezzo pagato da CNP Assurances per rilevare Aviva S.p.A. da Aviva maggiorato di un premio convenuto tra CNP Assurances e UniCredit. In caso di esercizio da parte di UniCredit di questa opzione d'acquisto, CNP Assurances potrà esercitare un'opzione di vendita concessa da UniCredit, consentendo a CNP Assurances di vendere la totalità della partecipazione di CNP Assurances in Aviva Life S.p.A. e Aviva Italia Servizi S.c.a.r.l. a UniCredit al prezzo pagato da CNP Assurances per rilevare queste società da Aviva.