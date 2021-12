Gruppo Fideuram stacca tutti Banca Mediolanum che raccolta

Le quattro Reti del gruppo Fideuram (Intesa Sanpaolo Private banking, IW Bank, Sanpaolo Invest e appunto Fideuram) fanno segnare tutte assieme il miglior risultato del mese di ottobre con una raccolta netta totale da record di oltre 2 mld di euro e con la migliore performance nei nuovi afflussi da risparmio gestito con 841 milioni di euro. Seconda nel ranking generale e del gestito è Banca Mediolanum rispettivamente con 898 e 567 milioni di euro. Terzo gradino del podio per FinecoBank con 824 milioni di euro nei nuovi afflussi totali e 491 milioni nel gestito. Seguono Banca Generali (560 mln di euro di raccolta netta totale di cui 288 in gestito), Allianz Bank (358 e 363 mln), Azimut (343 e 300 mln), il Gruppo Credem (Credem più Banca Euromobiliare: 224 e 115 milioni), Bnl – Bnp Paribas (202 e 115 milioni), Che Banca (188 e 122), Deutsche Bank – DB Financial Advisors (86 e 67 mln), Banca Widiba (53 e 47 mln) e Consulntinvest (11 e 10 mln).



Il gruppo Fideuram è leader anche da inizio anno con oltre 13mld di nuovi afflussi, di cui 9 mld in risparmio gestito. Seguono Fineco e Banca Mediolanum.

Ecco tutti i risultati delle Reti a ottobre nella tabella in basso (fonte Assoreti).