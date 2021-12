Lyxor Etf raggiunge i 100 miliardi di euro di patrimonio in gestione

I Lyxor ETF hanno raggiunto la soglia dei 100 miliardi di euro di patrimonio in gestione, grazie alla raccolta sostenuta in alcuni dei segmenti più dinamici del mercato, considerati anche come prioritari nella roadmap strategica di Lyxor ETF per il 2021.

Questa soglia emblematica è stata raggiunta grazie a una robusta raccolta di 7,6 miliardi di euro da inizio anno, registrata principalmente dagli ETF climatici e tematici, che sono attualmente al centro delle priorità degli investitori in quanto consentono di orientare il portafoglio verso una bassa impronta di carbonio, nonché di catturare i nuovi trend economici e sociali del mondo post-Covid.

Lyxor ETF ha raccolto 1,7 miliardi di euro sugli ETF climatici conformi all'Articolo 9, diventando così il primo provider di ETF su questo segmento in termini di flussi (24% di tutti i flussi in Europa), patrimonio in gestione (3,2 miliardi di euro) e quota di mercato (26%). Il segmento degli ETF conformi all’articolo 9, pur essendo ancora recente, beneficia di un forte interesse da parte degli investitori ed ha registrato nel 2021 una crescita impressionante di oltre il 260%.

Lyxor ha anche beneficiato di un forte dinamismo nel segmento in rapida crescita degli ETF tematici (+50% nel 2021), raccogliendo 1,2 miliardi di euro e posizionandosi al secondo posto in termini di flussi (9,2% di tutti i flussi in entrata), patrimonio in gestione (4,4 miliardi di euro) e quota di mercato (9,3%). Il dinamismo degli ETF climatici e tematici si aggiunge al continuo successo di Lyxor negli ETF Core ( 2,2 miliardi di euro raccolti), una pietra miliare della sua offerta e uno strumento chiave per gli investitori che cercano di gestire i loro portafogli in modo efficiente.

Infine, da notare è anche la forza di Lyxor negli ETF indicizzati all’inflazione, un segmento su cui Lyxor è stato pioniere nel 2016 e sul quale ha raccolto quasi 1,9 miliardi di euro quest'anno, affermandosi come numero 2 in Europa.

"Raggiungendo questo significativo traguardo, Lyxor non solo ha rispettato la sua roadmap strategica, ma si posiziona anche come il provider di ETF di riferimento sui segmenti chiave che guideranno la crescita futura del settore. Questi risultati ci incoraggiano a continuare i nostri sforzi per sviluppare la nostra gamma di prodotti tematici, a costi contenuti e incentrati sul clima per soddisfare la domanda degli investitori retail e istituzionali, ma anche del segmento wealth management", ha commentato Arnaud Llinas, Head of ETF & Indexing di Lyxor Asset Management.