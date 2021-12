Transizione, è il momento di agire

Gli investitori ormai sono tutti focalizzati sulle tematiche Esg, e il tema della sostenibilità sarà centrale anche con la ripresa economica del 2022. Fondamentale sarà capire se la richiesta di impegno per raggiungere gli obiettivi dichiarati sarà sostenuta come lo è stato nel biennio precedente, monitorando allo stesso tempo i progressi dei singoli Stati nell’attuare e implementare gli impegni climatici presi. Per ottenere un cambiamento così rapido e radicale entro il 2050, ci sarà bisogno del consenso globale, o i prossimi impegni dovranno vedersela con la gestione dell’aumento delle temperature.

«Il cambiamento avverrà, ma i tempi saranno fondamentali», commenta Rachel Whittaker, head of Si Research di Robeco (nella foto a lato). «Dal punto di vista ambientale, non resta molto tempo. I cambiamenti devono essere significativi e veloci, il che significa che avranno un impatto sulle singole imprese e su interi settori. Questo è qualcosa a cui gli investitori devono prestare molta attenzione».

I risvolti della pandemia hanno portato l’interesse della società per la sostenibilità ad aumentare. Molte persone hanno sperimentato la perdita di libertà e l'accesso limitato all'assistenza sanitaria, servizi che spesso sono stati dati per scontato in passato. Cosa che ha portato ad una maggiore sensibilità verso le disuguaglianze sociali che i gruppi tenuti ai margini della società hanno sperimentato per molti anni.

«Nonostante gli ultimi due anni siano serviti come un promemoria per non dimenticare il fattore social dei criteri Esg, il fattore ambientale resta comunque una tematica parimente urgente», prosegue Whittaker. «L'ambiente ha sempre attirato una quantità smisurata di attenzione dal punto di vista degli investimenti, grazie alla grande quantità di informazioni a disposizione, che rendono più facile misurare e quantificare, identificando le opportunità più facilmente».

La politica e la regolamentazione stanno apportando grandi cambiamenti all'investimento sostenibile. Negli ultimi due anni molti progressi sono stati compiuti in termini di regolamentazione in Europa, con l'obiettivo di creare più trasparenza, migliorare la standardizzazione e aumentare la protezione degli investitori; ma c'è ancora molta incertezza sull'implementazione, poiché le linee guida lasciano molto spazio all’interpretazione. Altre nazioni stanno introducendo dei propri quadri regolamentari, rischiando di incorrere in sovrapposizione e conflittualità. In pratica, molti altri regolatori stanno guardando all'Europa e alle best practice esistenti per decidere come modellare i loro insiemi di regole.

«In tutto questo sforzo normativo bisogna assicurarsi che l'aumento della regolamentazione non soffochi l'innovazione o non distolga l'attenzione dai risultati della vita reale», sostiene l’esperta. «La necessità di protezione degli investitori deve essere bilanciata con l'obiettivo di dirigere i capitali verso le aree in cui farà davvero la differenza per il raggiungimento degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile. Il prossimo anno sarà cruciale perché la regolamentazione europea inizierà davvero a incidere, mentre altre parti del mondo svilupperanno i propri quadri di riferimento».