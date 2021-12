BlueBay Am svela il nuovo logo

BlueBay Asset Management, asset manager attivo specializzato nel reddito fisso, ha rinnovato il proprio logo, per allinearsi ancora di più a Royal Bank of Canada Global Asset Management (RBC GAM), di cui è una controllata al 100% da oltre un decennio. Il cambiamento sottolinea l’impegno della società nel rafforzare ulteriormente la propria presenza nel mercato, facendo leva sulle sinergie tra i due business.

BlueBay, che arriva da un anno straordinario, in cui ha toccato i nuovi massimi nei suoi 20 anni di storia in termini di asset in gestione a 80 miliardi di dollari statunitensi (al 30.09.2021), combina il meglio della gestione alternativa e tradizionale. BlueBay è particolarmente nota in Europa, dove è direttamente presente in 5 Paesi, Italia compresa, con una branch a Milano e un team locale ad oggi formato da 5 professionisti.

Complementare rispetto a BlueBay, RBC GAM, player globale con 580 miliardi di dollari canadesi, si caratterizza per la sua forte expertise nella gestione attiva dell’asset class azionaria e per un presidio approfondito del mercato nord-americano: tra Stati Uniti e Canada si trovano, infatti, 5 delle sue 7 sedi.

Entrambe le società possono inoltre fare leva sulla solidità di Royal Bank of Canada, che vanta una reputazione globale di lunga data, grazie alla sua robustezza e stabilità finanziaria (con un rating Aa2/ AA-/ AA Moody’s/ S&P/ Fitch) e al fatto di essere annoverata tra le prime 100 aziende più sostenibili al mondo e al secondo posto della classifica delle 100 società più variegate e inclusive al mondo.

Il nuovo brand simboleggia le sinergie delle due società e sarà di supporto per i progetti di crescita di BlueBay e per il rafforzamento ulteriore della sua identità ESG, dato che entrambe integrano pienamente i fattori ESG nei processi di investimento di tutte le strategie.