Mediobanca Sgr lancia il fondo Global Thematic Multimanager 100 Esg

Mediobanca Sgr, la Società di Gestione del Risparmio del Gruppo Mediobanca, arricchisce la propria offerta con il nuovo fondo di fondi tematico Mediobanca Global Thematic Multimanager 100 Esg.

Il fondo si propone di identificare le principali tendenze strutturali a livello globale - demografiche, ambientali, di innovazione tecnologica, di mobilità sostenibile o di efficienza energetica – con l’obiettivo di accrescere il valore del capitale investito nel lungo termine. Il fondo investe nel mercato azionario con una “nuova geografia” adottando un approccio che coniuga la ricerca degli investimenti tematici a livello globale, che meglio consentono di catturare le potenzialità dei megatrend individuati, con i criteri di analisi finanziaria tradizionale e di finanza sostenibile, ossia dei fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. “ESG factors”).

Il fondo si configura, ai sensi del Regolamento 2019/2088 - SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation, come prodotto ex art. 8 in quanto promuove, tra le altre, caratteristiche ambientali, sociali e di buona governance.

“L’utilizzo di un approccio tematico consente di garantire un’esposizione trasversale sul mercato azionario globale per geografie e settori, cavalcando allo stesso tempo i marco trend a più alto potenziale in linea con i criteri ambientali, sociali e di governance - ha commentato Emilio Franco, amministratore delegato di Mediobanca SGR, che ha inoltre aggiunto: “attraverso l’utilizzo di un’architettura aperta intermediata siamo inoltre in grado di lavorare sui principali temi individuati puntando sui migliori player presenti oggi sul mercato”.

Mediobanca Global Thematic Multimanager 100 ESG è disponibile per la sottoscrizione attraverso la rete di CheBanca! e Mediobanca Private Banking.