Rothschild & Co nomina Volponi responsabile del wealth management in Italia

Rothschild & Co, uno dei più grandi gruppi indipendenti di consulenza finanziaria al mondo, annuncia la nomina di Paola Volponi a responsabile del wealth management in Italia. Volponi sarà basata a Milano e riporterà direttamente al ceo Andrea Battilani.

Con più di 25 anni di esperienza nel settore dei servizi finanziari, Volponi ha lavorato a stretto contatto con clienti privati, imprenditori e intermediari finanziari, prima nel settore del Corporate Finance e dell’M&A, dove si è specializzata, successivamente in ambito wealth management.

Tra il 2011 e il 2020 ha lavorato per Ubs ricoprendo vari ruoli, managing director, segment head global financial intermediaries e, prima ancora, head of Uhnw Italy. Prima di entrare in Ubs, è stata in JP Morgan per 17 anni (1994-2011), operativa nel corporate finance e nell'M&A sia a Milano che a Londra, diventando poi responsabile della creazione dell'attività di private client advisory assistendo gli imprenditori e le loro aziende in operazioni di finanza straordinaria in Italia. Nel 2021 Paola ha completato il prestigioso Advanced Management Program dell’Insead.

Helen Watson, co-responsabile della divisione wealth management di Rothschild & Co, ha commentato: "Siamo entusiasti che una persona con l'eccezionale esperienza di Paola abbia scelto di unirsi a noi in un momento importante di crescita del business. La sua nomina va a rafforzare il nostro attuale team italiano formato da professionisti di talento, dimostrando allo stesso tempo l'impegno di Rothschild & Co a far crescere l’attività di wealth management in Europa e a sviluppare la nostra offerta nei mercati chiave dove abbiamo già una rete e una reputazione consolidate".

Andrea Battilani, ceo, wealth management, Italia, ha dichiarato: "Abbiamo registrato una crescita costante degli asset in quanto sia i nostri storici clienti italiani che quelli nuovi ci affidano il loro patrimonio. L'esperienza di Paola nella consulenza ai clienti private e la sua importante rete di rapporti, combinata con la sua esperienza con le realtà imprenditoriali e il saper rispondere alle loro esigenze sia di gestione patrimoniale che di M&A, la rendono la persona perfetta per guidare i nostri team che seguono direttamente la clientela in Italia, dando slancio a tutto il business".

Paola Volponi ha aggiunto: "Sono felice di entrare a far parte di una realtà dell'esperienza e reputazione di Rothschild & Co. Non vedo l'ora di collaborare con il team di wealth management e con gli altri colleghi delle nostre divisioni di asset management, global advisory e merchant Banking in Italia per supportare i clienti e allo stesso tempo attirandone di nuovi ampliando il nostro pubblico di riferimento sempre con l'approccio che ci contraddistingue, quello della conservazione del patrimonio”.