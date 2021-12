Assoreti ed Enel Foundation: il progetto di formazione Esg parte con Tor Vergata

La collaborazione di Assoreti, l’associazione italiana delle società per la consulenza agli investimenti, ed Enel Foundation, organizzazione non- profit di Enel per lo sviluppo di iniziative di ricerca e formazione, ha preso il via con un primo appuntamento dedicato alla formazione ESG per giovani talenti dell’Università di Roma di Tor Vergata.

A due mesi dall’annuncio della partnership, le due realtà hanno inaugurato il primo capitolo di un progetto strutturato di formazione che coinvolgerà, nel corso dei prossimi mesi e con una serie di iniziative, gli attuali consulenti finanziari delle associate di Assoreti e giovani talenti intenzionati ad intraprendere la professione. E’ stata l’Università di Tor Vergata con il corso “Economia del mercato mobiliare”, ad ospitare la prima lezione di formazione ESG svolta da Enel Foundation con il supporto di Assoreti e Assoreti Formazione Studi e Ricerche.

“L’investitore intelligente nell’epoca della sostenibilità” è il titolo dell’appuntamento che ha visto coinvolti gli studenti del primo anno di specialistica dell’Università. La lezione, oltre ad analizzare il rapporto tra mercato finanziario e generazione di valore, si è soffermata sulla relazione tra finanza sostenibile e valutazione finanziaria. In particolare, sono stati approfonditi gli strumenti tecnici di valutazione necessari per una corretta determinazione del valore alle singole asset class, e gli impatti positivi generati da investimenti sostenibili in termini di performance e resilienza. L’appuntamento è stato occasione per fornire agli studenti elementi di conoscenza utili a formare la nuova generazione di consulenti, che avrà un ruolo cruciale nel guidare gli italiani verso nuove opportunità di investimento attraverso un’allocazione di portafoglio sostenibile e l’adozione di posizioni di lungo periodo.

Allo studio con l’Università di Tor Vergata è inoltre la realizzazione di un seminario dedicato alla finanza sostenibile e rivolto ai giovani universitari della Facoltà di Economia. L’accordo con Tor Vergata è parte di una collaborazione tra Assoreti ed Enel Foundation che ha come obiettivo sia quello di rafforzare l’offerta formativa dei percorsi di laurea orientati ai mercati finanziari sia quella di Assoreti Formazione rivolta ai consulenti finanziari delle reti associate, attraverso l’inserimento e lo sviluppo di corsi specialistici e di aggiornamento professionale in tema di sostenibilità, erogati in aula o in modalità e-learning e accreditati presso enti di certificazione.

“Nel mondo delle reti si prepara un ricambio generazionale epocale e occorre essere pronti ad agevolare l’ingresso dei giovani. L’accordo con Enel Foundation è parte dell’impegno che da sempre Assoreti con Assoreti Formazione porta avanti, nell’ottica di programmare il domani, pensando al ruolo che la consulenza ha ed avrà sempre più nell’economia e nelle nuove sfide globali. La formazione professionale che esalta la connessione intuitiva e fiduciaria, l’attenzione al sostenibile al servizio delle famiglie delle imprese e del Paese, configurano una linea chiara nel futuro del settore a cui saranno chiamati a partecipare le reti e la nuova generazione di consulenti” afferma Marco Tofanelli, Segretario Generale di Assoreti.