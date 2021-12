Banca Generali Private, al via la nuova piattaforma di home banking

Banca Generali accelera l’evoluzione del proprio ecosistema di servizi digitali per mettere a disposizione delle famiglie nuovi strumenti finalizzati a gestire il patrimonio in velocità, praticità e sicurezza. A partire da oggi, tutti i clienti di Banca Generali Private hanno a disposizione una nuova piattaforma di home banking dai tratti fortemente innovativi.

Le caratteristiche del nuovo home banking di Banca Generali Private

La principale novità del nuovo home banking di Banca Generali Private è rappresentata da BG Link. Si tratta di un “account aggregator” che consente di unire all’interno di un’unica interfaccia virtuale tutti i conti correnti detenuti da uno stesso soggetto, anche quelli con banche diverse. La funzionalità è disponibile anche nella app di mobile banking (scaricabile su tutti i device Android, iOS e Harmony) e va oltre la semplice modalità consultiva su liquidità e movimenti. Già oggi, infatti, attraverso BG Link i clienti di Banca Generali Private possono effettuare gratuitamente bonifici da qualunque conto corrente associato.

Il nuovo home banking recepisce inoltre il potenziamento e l’integrazione delle altre componenti proprie dell’ecosistema di digital wealth management di Banca Generali Private. Grazie ad uno sviluppo tecnico ad hoc, le proposte del servizio Digital Collaboration sono oggi disponibili alla visione dei clienti già nella schermata di accesso. Una evoluzione finalizzata a far risparmiare ai clienti ancora più tempo nella fase di verifica e invio della conferma delle proposte d’investimento concordate con il proprio private banker/wealth advisor.

User experience: una nuova interfaccia semplice e moderna

Altra caratteristica peculiare del nuovo home banking di Banca Generali Private è la sua rinnovata user experience finalizzata a rendere sempre più semplice e immediata l’esperienza di digital banking dei clienti. A livello grafico, il nuovo ambiente di navigazione presenta i consueti caratteri visivi tipici di Banca Generali. Le novità riguardano invece le modalità di navigazione e gestione, a partire da quella della nuova homepage che risulta essere totalmente personalizzabile dal cliente. Attraverso la gestione di una serie di widget, ciascun cliente di Banca Generali Private può costruirsi l’accesso in banca su misura per sé, dando evidenza alle informazioni per lui più interessanti, da tenere sempre a portata di mano.

Il risultato finale è il frutto di un percorso nato dagli stimoli emersi da un tavolo di lavoro allargato composto da un panel di private bankers, clienti ed esperti di user experience.

Trading per i clienti di Banca Generali Private

Un altro elemento di evoluzione arriva dall’expertise maturata da Banca Generali nel campo del trading online attraverso la partnership con Saxo Bank nella controllata BG Saxo. A partire da oggi, i clienti di Banca Generali Private beneficiano di un’esperienza di navigazione rapida e semplice in

fase di compravendita titoli direttamente dal nuovo home banking, senza dover utilizzare strumenti di strong customer authorization per confermare le singole operazioni. Attraverso un solo click, il cliente potrà inserire l’ordine e non perdere nessuna opportunità sul mercato operando in real time market su oltre 35 mila strumenti finanziari a disposizione con un unicum per ampiezza e qualità nel segmento del trading.

Andrea Ragaini, Vice Direttore Generale di Banca Generali, ha commentato: “Le complessità del periodo che stiamo attraversando si riflettono anche sulla gestione del patrimonio delle famiglie alle quali occorre fornire un servizio di valore puntando sull’innovazione. Per questo nel nuovo home banking di Banca Generali Private abbiamo voluto raccogliere le migliori best practices sul mercato, dando vita ad uno strumento in grado di rispondere con efficacia e immediatezza a tutti i bisogni operativi dei nostri clienti. Crediamo che questa nuova piattaforma sia il giusto complemento non solo al lavoro dei nostri consulenti al fianco dei clienti, ma anche come interfaccia di digital wealth management che presenta al meglio le potenzialità dei servizi per venire in contro a tutte le esigenze quotidiane”.